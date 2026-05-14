PSG : Ousmane Dembélé prépare du lourd pour les supporters

Ousmane Dembélé et le PSG n’ont pas seulement célébré un nouveau titre de champion de France, ils ont déjà les yeux rivés sur un objectif bien plus grand. Après le succès face au RC Lens, l’ailier parisien a livré un message fort, entre joie contenue et promesse aux supporters : le meilleur pourrait encore arriver.

‎Un PSG champion, mais déjà tourné vers l’avenir

‎Dans un stade de Lens bouillant, le PSG a fait parler son efficacité pour décrocher un nouveau sacre national. Solides dans les moments clés, les hommes de Luis Enrique ont confirmé leur domination avec une victoire maîtrisée (2-0), portée notamment par un Ousmane Dembélé impliqué sur l’ouverture du score grâce à une passe décisive pour Khvicha Kvaratskhelia.

Lire aussi : PSG Mercato : Une info explosive tombe pour Ousmane Dembélé

À voir

Mercato OL : Un défenseur annonce déjà son retour à Lyon

‎Mais au coup de sifflet final, l’international français n’avait rien d’un joueur rassasié. Au micro de beIN Sports, il a rapidement fixé le cap : « Oui, c’est ça, on voulait gagner ici, on veut surtout se préparer pour la finale du 30 mai. Il fallait faire un match sérieux », a-t-il lancé, preuve que le titre de Ligue 1 n’est qu’une étape dans l’esprit parisien.

‎Le message qui excite déjà les supporters parisiens

‎Ce qui retient surtout l’attention, c’est cette volonté assumée de ne pas perdre le fil malgré l’euphorie. Dembélé a reconnu qu’un moment de célébration était nécessaire, tout en rappelant les exigences du calendrier : « On va fêter cela, car c’est officiel on est champion. On va se lâcher un peu, mais pas trop quand même ».

Lire aussi : Mercato PSG : L’arrivée d’une star mondiale stoppée net !

‎En filigrane, un message clair apparaît pour les supporters du PSG : l’équipe veut offrir davantage qu’un simple titre domestique. En évoquant ce rendez-vous du 30 mai avec autant d’insistance, le Français laisse entendre qu’un moment fort pourrait être en préparation. Pour un club souvent critiqué sur sa gestion émotionnelle des grands rendez-vous, cette prudence calculée ressemble presque à une révolution.

‎Ballon d’Or ? Dembélé reste focalisé sur le collectif

‎Interrogé sur une éventuelle récompense individuelle, le Français a préféré écarter le sujet avec élégance. « Les trophées individuels ça vient après (…) Le plus important, c’est les titres collectifs », a insisté le joueur, rappelant que le Paris Saint-Germain a déjà enrichi son palmarès cette saison.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : 80 M€, un joyau de Monaco arrive à Paris !

À voir

Mercato Stade de Reims : Le successeur de Karel Geraerts trouvé

Mercato PSG : Luis Campos déniche un meneur de jeu redoutable

‎Ce discours n’est pas anodin. Dans un vestiaire parisien souvent accusé de mettre les individualités au premier plan, Dembélé affiche un visage plus mature et collectif. Une posture qui pourrait peser dans les semaines à venir, alors que Paris s’apprête à vivre l’un des tournants majeurs de sa saison.