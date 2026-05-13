Mercato Stade de Reims : Le successeur de Karel Geraerts trouvé

Le Stade de Reims s’active déjà pour tourner la page Karel Geraerts. En coulisses, la direction champenoise a pris une décision forte et avance désormais vers l’installation d’un nouvel entraîneur pour relancer un projet jugé en deçà des attentes.

Mercato Stade de Reims : Nicolas Usaï pour remplacer Karel Geraerts

L’ère Karel Geraerts touche à son terme. Arrivé à l’été 2025 avec la mission de faire remonter immédiatement le club en Ligue 1, le technicien belge ne poursuivra finalement pas l’aventure. Un accord a été trouvé entre les deux parties pour une résiliation à l’amiable, alors que son contrat courait initialement jusqu’en juin 2027.

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Cette décision intervient après une saison jugée insuffisante par la direction du SDR. Malgré des ambitions élevées, le Stade de Reims termine à la sixième place de Ligue 2, à deux longueurs seulement des places de play-offs. Un scénario insuffisant pour les dirigeants rémois, qui ont choisi de refermer ce chapitre afin d’ouvrir une nouvelle dynamique.

Un profil qui coche toutes les cases

Dans la recherche de son futur entraîneur, le club champenois a rapidement identifié une piste prioritaire : Nicolas Usaï. Libre depuis son départ du Pau FC en janvier dernier, le technicien de 52 ans maîtrise parfaitement les exigences de la Ligue 2. Passé par Nîmes, Châteauroux, Sedan ou encore Orléans, l’ancien coach palois s’est forgé une solide place dans le football français. Son expérience du championnat et sa capacité à structurer des projets de reconstruction plaisent particulièrement en interne.

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Selon plusieurs informations de L’Equipe, les discussions entre les différentes parties ont nettement avancé ces derniers jours. Le dossier serait même en phase finale, avec une issue favorable qui se pointe clairement. Sauf surprise de dernière minute, Nicolas Usaï est donc en très bonne position pour devenir le prochain entraîneur du Stade de Reims.