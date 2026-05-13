Mercato OL : Un défenseur annonce déjà son retour à Lyon

Un défenseur a annoncé son retour à l’OL, avant la fin de la Ligue 1. Il a fait ses adieux au club qu’il quitte pour retrouver Lyon.

Mercato : Enzo Molebe fait ses adieux à Montpellier

Alors que l’OL est focalisé sur le dernier match de la saison, contre le RC Lens, dimanche prochain (19h), Enzo Molebe a annoncé son retour à Lyon. Prêté au Montpellier HSC le dernier jour du mercato d’hiver (2 février 2026), son contrat a pris fin à l’issue de la Ligue 2, samedi dernier.

Il a donc fait ses adieux au club héraultais, dans un message publié sur son compte Instagram. « Je remercie sincèrement le MHSC pour ces quatre mois passés au club. Même si cette aventure était courte, elle m’a énormément apporté, humainement et sportivement », a écrit le jeune attaquant, soulignant un prêt enrichissant.

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Molebe revient à Lyon où il n’entre pas dans les plans de Fonseca

Prolongé par le club rhodanien avant son prêt à Montpellier, Enzo Molebe est sous avec les Gones jusqu’en juin 2029. Cependant, il n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca. Il avait justement quitté Lyon pour gagner du temps de jeu, ce qu’il n’avait pas avec l’équipe du technicien portugais.

Depuis la siganture de son contrat pro, en juin 2024, l’avant-centre de 18 ans n’a joué que 4 bouts de match avec l’équipe des Gones. Il a cumulé 76 minutes de jeu en deux ans. Il devrait donc repartir en prêt cet été. Si des clubs désirent le recruter, l’OL ne s’opposerait pas à son transfert définitif.

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