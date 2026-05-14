Mercato OM : Urgent ! Un gros départ officialisé à Marseille

‎‎A l’OM, le mercato ne se joue pas seulement sur le terrain des transferts de joueurs. Le club phocéen vient d’officialiser un départ de poids avec la fin de l’aventure de Corinne Diacre sur le banc des Marseillaises.

‎Mercato OM : Une page se tourne discrètement à Marseille

‎Parfois, les grandes ruptures commencent par une phrase lancée presque à la volée. Quelques jours après le dernier match de championnat, le rideau est tombé sur l’aventure marseillaise de Corinne Diacre. Arrivée avec une réputation forte, forgée autant par son passage en club que par son mandat à la tête de l’équipe de France féminine, la technicienne ne poursuivra pas l’histoire avec l’OM.

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‎La décision n’a rien d’un coup de théâtre improvisé. Le contrat de l’ancienne sélectionneuse arrivait à son terme et aucun accord n’a été trouvé pour prolonger l’aventure. Officiellement, Marseille salue son implication et son professionnalisme. En coulisses, pourtant, le dossier semble plus nuancé : l’ambition du projet sportif aurait pesé lourd dans la balance.

‎Un maintien obtenu, mais des attentes non satisfaites

‎Sur le papier, la mission de Corinne Diacre est remplie. Revenu dans l’élite, l’OM féminin devait avant tout sécuriser son maintien. Objectif atteint sans véritable sueur froide, malgré une saison parfois rugueuse, faite de blessures, d’irrégularité offensive et de frustrations sportives. ‎Mais dans un club comme Marseille, les chiffres ne racontent jamais toute l’histoire. La technicienne attendait davantage de garanties, notamment sur le recrutement et les moyens alloués à son équipe.

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Dès l’hiver, elle avait publiquement insisté sur le besoin urgent de renforts. Quelques recrues sont arrivées, certes, mais sans provoquer l’électrochoc espéré. ‎Cette situation pose une question simple : pourquoi Corinne Diacre quitte-t-elle l’OM ? La réponse tient en une formule : un désaccord sur la vision du projet sportif plus qu’un échec de résultats.

‎Une aventure marquée par la rigueur… et les polémiques

‎À Marseille, Diacre n’a jamais laissé indifférent. Fidèle à sa réputation, elle a imposé discipline, exigence et structure. Certaines joueuses ont progressé sous sa direction, et plusieurs performances solides, notamment contre de grosses cylindrées du championnat, ont montré un visage compétitif des Marseillaises.

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‎Mais l’ancienne défenseure a aussi traîné son lot de controverses. Son management direct, parfois jugé abrupt, a ravivé certains débats déjà connus du grand public depuis son époque chez les Bleues. L’épisode autour de Roselène Khezami, privée d’un rendez-vous symbolique au Vélodrome, a laissé des traces dans un environnement marseillais où le facteur émotionnel compte autant que le résultat.

‎‎Quel entraîneur pour relancer le projet olympien ?

‎L’Olympique de travaille désormais sur la succession. Et c’est peut-être ici que commence le vrai dossier du mercato marseillais. Car remplacer Corinne Diacre ne consiste pas seulement à trouver un entraîneur : il faudra choisir une vision. ‎Le prochain visage du banc devra répondre à un double impératif : stabiliser sportivement l’équipe tout en donnant un nouvel élan à un projet féminin encore en construction.

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