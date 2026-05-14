‎LDC : l’OL exclu ? La décision de l’UEFA a fuité

‎L’ombre d’une sanction européenne plane sur l’OL, mais le scénario catastrophe semble encore loin. Alors que des révélations venues d’Angleterre ont semé le doute autour de l’avenir continental du club rhodanien, les dernières indiscrétions dessinent une issue bien moins brutale pour Lyon.

‎LDC : Un vent d’inquiétude venu d’Angleterre pour l’OL

‎La rumeur a fait l’effet d’un coup de sifflet glaçant. Selon le média britannique The Telegraph, l’Olympique Lyonnais pourrait risquer une exclusion des compétitions européennes pour non-respect d’un accord conclu avec l’UEFA l’été dernier.

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‎Forcément, une telle hypothèse a immédiatement provoqué des remous dans le paysage du football français. Une éventuelle sanction pourrait redistribuer les cartes en faveur de l’OM ou du Stade Rennais FC, susceptibles d’hériter d’un précieux ticket européen.

‎Pourquoi une exclusion de l’OL paraît peu probable

‎Mais derrière le bruit médiatique, la prudence domine. Selon RMC Sport, une exclusion totale reste aujourd’hui un scénario peu crédible. Le média rappelle notamment : « La décision d’exclure un club d’une Coupe d’Europe est toutefois très rare. Ce n’est pas dans les habitudes de l’UEFA ».

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‎Autre élément déterminant : le contexte économique du football français. Toujours selon RMC Sport, « l’instance prendra également en compte la baisse des droits TV en France et de l’importance quasi-vitale pour certains clubs de se qualifier pour les compétitions européennes ». En clair, l’UEFA pourrait privilégier une approche mesurée plutôt qu’une sanction extrême.

‎Une réponse claire : Lyon sera-t-il exclu ?

‎À ce stade, la réponse est non, sauf énorme retournement de situation. Lyon reste sous surveillance, mais aucun signal fort ne laisse penser qu’une exclusion européenne est imminente. ‎

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Dans les coulisses du football continental, l’UEFA sanctionne rarement avec la manière forte lorsque des ajustements restent possibles. Et à Lyon, on espère surtout que cette alerte restera un simple avertissement, pas un carton rouge administratif.