‎Alerte OM : Lorenzi prévenu, le mercato sera un enfer

‎‎Alors que Grégory Lorenzi est fortement pressenti à l’OM pour reprendre les commandes de la direction sportive, l’ampleur du chantier inquiète déjà. Joueurs à vendre, finances sous pression et retours de prêt encombrants pourraient transformer ce mercato en véritable parcours du combattant.

‎Mercato OM : Un été sous tension au Vélodrome

‎À Marseille, chaque mercato ressemble à un feuilleton. Mais celui qui se profile pourrait franchir un cap supplémentaire dans la complexité. Entre la nécessité d’alléger une masse salariale pesante et un déficit économique important, l’Olympique de Marseille devra prendre des décisions fortes, parfois douloureuses.

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‎Dans les couloirs du club phocéen, plusieurs cadres comme Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou Pierre-Emerick Aubameyang sont régulièrement annoncés sur le départ. Une réalité qui illustre une priorité claire : reconstruire tout en rééquilibrant les comptes. Et dans une ville où le football se vit comme une religion, chaque départ est scruté comme une affaire d’État.

‎Grégory Lorenzi face à un chantier XXL

‎S’il rejoint officiellement Marseille, Grégory Lorenzi n’héritera pas d’un simple mercato, mais d’un véritable puzzle humain et économique. Le dirigeant, reconnu pour son travail méthodique, devra surtout régler l’équation des nombreux joueurs revenant de prêt, parfois sans perspective sportive claire.

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‎Dans L’Équipe de Greg, le journaliste Nabil Djellit n’a pas caché son scepticisme : « Ça va être le bourbier. Ça va être très compliqué », a-t-il dit avant d’ajouter une remarque implacable : « faire le directeur sportif à Brest et à Marseille, ce n’est pas le même métier ». Une déclaration qui traduit l’immense pression qui entoure le poste dont va hériter Lorenzi.

‎Le vrai danger : des joueurs difficiles à replacer

Pourquoi le mercato de l’OM paraît-il aussi compliqué ? La réponse tient autant au sportif qu’à l’économie. Plusieurs joueurs de retour de prêt disposent de salaires élevés, d’ambitions personnelles importantes ou de situations contractuelles difficiles à débloquer. ‎Nabil Djellit a également insisté sur ce point avec franchise.

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« Les joueurs sont de moins en moins bankables », estime-t-il. En clair, certains profils attirent moins les clubs qu’auparavant, notamment en raison de performances irrégulières ou d’un comportement parfois critiqué. Derrière les négociations estivales se cache donc un enjeu stratégique majeur : éviter que l’OM ne reste prisonnier de contrats coûteux tout en bâtissant une équipe compétitive.