Mercato PSG : Un nouveau phénomène se rapproche de Paris  

Un milieu offensif russe fait craquer les dirigeants du PSG à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Les négociations seraient en bonne voie.

Mercato : le PSG s’active pour Aleksey Batrakov

Le PSG fonce sur Moscou. Pour renforcer son attaque, le club de la capitale cible désormais la nouvelle sensation du football russe. Il traque Aleksey Batrakov. À 20 ans, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou affole l’Europe avec des statistiques solides. Bilan : déjà 17 buts et 12 passes décisives cette saison. Paris veut conclure l’affaire rapidement.

Luis Campos fait du jeune Russe sa priorité pour ce mercato estival. L’intérêt parisien est concret. Vladimir Kuzmichev, l’agent du joueur, a d’ailleurs confirmé les contacts auprès du média Sport Express. Selon lui, les dirigeants français préparent un déplacement imminent en Russie pour engager les discussions officielles avec le club moscovite.

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L’arrivée de ce prodige répond à un besoin tactique immédiat. Batrakov pourrait compenser le départ probable de Kang-in Lee. Frustré par un temps de jeu trop limité, l’international sud-coréen semble s’éloigner de la capitale à chaque semaine qui passe.

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Pour s’offrir le meneur du Lokomotiv, le Paris SG devra toutefois sortir le chéquier. Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur est valorisé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. D’autres géants européens sont aussi sur ce dossier. Selon les indiscrétions, Arsenal flaire le coup et pourrait passer à l’attaque dès l’ouverture du marché des transferts.