Mercato PSG : L’arrivée d’une star mondiale stoppée net !

À l’approche du mercato, la direction du PSG entame des manœuvres discrètes pour faire venir de nouvelles recrues. Mais la piste menant à Federico Valverde connait un coup d’arrêt brutal.

Mercato : Aucun contact entre le PSG et Federico Valverde

La presse espagnole s’enflammait récemment pour une possible arrivée de Federico Valverde au Paris Saint-Germain. Luis Campos aurait personnellement sondé l’entourage de l’international uruguayen. Le directeur sportif du PSG espérait profiter de son clash avec Aurélien Tchouaméni et des sanctions qui suivies, pour l’attirer en France.

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Sauf cette piste XXL s’avère « infondée » selon Onzemondial. La source assure que la direction du PSG a jusqu’ici strictement gelé l’intégralité de ses dossiers liés au mercato. Qu’il s’agisse de prolongations de contrat, de départs ou de nouvelles recrues, tout est mis en stand-by.

Les priorités du Paris Saint-Germain sont déjà définies

L’explication est simple. Le club entraîné par Luis Enrique reste concentré sur sa fin de saison, marquée par une deuxième finale de Ligue des Champions à disputer face à Arsenal le 30 mai prochain. En d’autres termes, le profil du milieu de terrain madrilène ne fait l’objet d’aucune discussion concrète au PSG.

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D’autant plus que le club de la capitale est déjà bien pourvu quantitativement dans l’entrejeu. Les priorités de recrutement sont ailleurs. Elles concernent un attaquant de couloir droit au profil « faux pied », un avant-centre ou un défenseur central. À l’heure actuelle, seule la quête d’un deuxième sacre en C1 préoccupe les Parisiens.