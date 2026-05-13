Mercato PSG : Luis Campos déniche un meneur de jeu redoutable

Les dirigeants du PSG lorgnent un milieu de terrain en Russie en vue du prochain mercato estival. Un cador turc joue les trouble-fêtes.

Mercato : Le PSG active la piste Matvey Kislyak

Le PSG prépare un nouveau coup en Russie. Pour renforcer son entrejeu lors du prochain mercato, la direction du Paris Saint-Germain ciblent Matvey Kislyak. Selon L’Équipe, les recruteurs parisiens s’activent déjà sur ce dossier.

Le métronome du CSKA Moscou brille. À 20 ans, ce milieu met tout le monde d’accord. Bien que jeune, le crack russe affiche déjà une expérience solide sur le terrain. Le club de la capitale voit en lui le renfort idéal pour renforcer son effectif dès l’été prochain.

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Sa saison actuelle confirme son immense potentiel. Sous les couleurs moscovites, Kislyak affole les compteurs : 8 buts et 8 passes décisives en 41 apparitions. C’est un bilan remarquable. Une telle efficacité attire les regards des plus grandes écuries européennes. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le joueur est estimé à environ 20 millions d’euros.

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Le Paris SG pourrait déclencher les hostilités rapidement. Mais il y a la concurrence. Besiktas veut doubler le PSG. Le club stambouliote suit Matvey Kislyak depuis des semaines et apprécie ses performances. Face à cette concurrence sérieuse, les dirigeants parisiens devront accélérer les discussions. L’objectif est d’attirer le prodige avant que son prix ne s’envole.