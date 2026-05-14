ASSE-RAF : Montanier récupère des renforts, le groupe étoffé

Le groupe de l’ASSE s’étoffe pour le match de play-off 2 contre Rodez, vendredi. Philippe Montanier a confirmé des retours et non des moindres.

ASSE – Rodez : Larsonneur, Pedro, Duffus et Le Cardinal sont aptes

L’ASSE ne pourra pas compter sur Augustine Boakye pour affronter Rodez AF, vendredi (20h30) au stade Geoffroy-Guichard, lors du match à élimination directe. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Touché au genou et absent contre Amiens, Gautier Larsonneur est lui de retour. Idem pour Kevin Pedro, qui avait aussi manqué la victoire contre les Amiénois (5-0), avant son retour à l’entraînement collectif mercredi.

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Selon Philippe Montanier, le gardien de but numéro 1 de Saint-Etienne et le jeune défenseur polyvalent sont aptes. Il postule donc dans dans le groupe stéphanois face au RAF. Les nouvelles sont également bonnes pour Joshua Duffus et Julien Le Cardinal.

Sortis du terrain prématurément, lors du dernier match, à la suite de blessure, l’attaquant (cheville) et le défenseur central (ishio-jambiers) vont mieux, comme l’annoncé leur entraîneur ce jeudi, dans son point-santé.

🎙️ Philippe Montanier avant #ASSERAF 🏥 : "Kévin Pedro est sélectionnable, tout comme Gautier Larsonneur. Tout est rentré dans l’ordre pour Joshua Duffus et Julien Le Cardinal. Tous sont de potentiels titulaires. Augustine Boakye est lui suspendu." pic.twitter.com/IbiaCztX76 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 14, 2026

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Larsonneur, Pedro, Duffus et Le Cardinal sont donc tous sur le pont pour en découdre avec le club ruthénois, lors de la rencontre décisive pour uen place en barrages.