OL : Licence UEFA pour 2026-2027, Lyon clarifie sa situation

La participation de l’OL a une coupe d’Europe n’est plus menacée. Le club rhodanien a obtenu sa licence UEFA pour 2026-2027.

L’OL détient sa licence UEFA pour 2026-2027 depuis avril

Quatrième de Ligue 1, à une journée de la fin du championnat, l’OL est en course pour deux compétitions européennes : Ligue des champions ou encore Ligue Europa. Si le club rhodanien remonte à la troisième place à l’issue de la 34e journée de Ligue 1, il sera directement admis en phase de Ligue de la C1.

S’il termine à la 4e place, il disputera les tours préliminaires de la compétition. Dans le cas où l’équipe de Paulo Fonseca chute à la 5e place, elle jouera la Ligue Europa.

À voir

Mercato RC Lens : 12 M€, un crack arrive à Bollaert

Alors que le doute planait encore sur la participation effective de Lyon à une coupe d’Europe, il n’y a plus de zone d’ombre. Le club a obtenu de la Fédération Française de Football (FFF), sa licence UEFA pour 2026-2027, selon les confidences d’Olympique-et-Lyonnais.

Le club de la présidente Michele Kang a confirmé avoir reçu ce laissez-passer, à la suite de la commission réunie le 29 avril dernier, à en croire le média spécialisé.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Un défenseur annonce déjà son retour à Lyon

LDC : l’OL exclu ? La décision de l’UEFA a fuité

À voir

Mercato Stade de Reims : Karel Geraerts out, Usaï arrive !

Si l’Olympique Lyonnais a carte blanche pour participer à la Ligue des Champions ou à la Ligue Europa, le club reste néanmoins sous la surveillance de la Direction natinale du contrôle de gestion (DNCG) et aussi de l’UEFA, en raison de son énorme dette.