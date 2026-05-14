Mercato Stade de Reims : Karel Geraerts out, Usaï arrive !

La page Karel Geraerts se referme déjà au Stade de Reims. Nommé avec l’ambition de relancer le club dans la course à la Ligue 1, le technicien belge ne poursuivra finalement pas l’aventure au-delà de cette saison. Après un exercice décevant conclu à la sixième place de Ligue 2, les dirigeants rémois ont choisi de repartir sur un nouveau projet.

Mercato Stade de Reims : Karel Geraerts officiellement évincé

Le Stade de Reims a confirmé ce jeudi la fin de l’aventure de Karel Geraerts sur le banc champenois. À travers un communiqué officiel, le club a annoncé que les deux parties avaient choisi de se séparer après une saison qui n’aura pas permis d’atteindre les objectifs fixés en début d’exercice.

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Recruté l’été dernier pour remettre Reims sur la voie de la Ligue 1, le technicien belge n’est jamais parvenu à donner une vraie continuité aux résultats de son équipe. Trop souvent freinés par leur manque de constance, les Rémois ont vu leurs espoirs de montée s’éloigner au fil des mois. Le succès spectaculaire obtenu contre Pau lors de la dernière journée (5-3) n’a finalement pas suffi à inverser la décision des dirigeants.

Nicolas Usaï attendu sur le banc rémois

Pour lancer ce nouveau cycle, le Stade de Reims aurait déjà avancé sur le profil du futur entraîneur. D’après plusieurs sources, Nicolas Usaï apparaît aujourd’hui comme le candidat le mieux placé pour reprendre l’équipe.

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Libre depuis la fin de son aventure avec Pau en janvier dernier, le technicien de 52 ans connaît parfaitement les exigences du championnat de Ligue 2. Au cours de sa carrière, il est notamment passé par Sedan, Orléans, Châteauroux, Nîmes et Pau.

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Selon les informations de L’Équipe, Nicolas Usaï devrait se rendre à Reims dans les prochains jours afin de préparer la suite du projet sportif. Le club champenois veut désormais rapidement tourner la page après une saison loin des objectifs espérés.