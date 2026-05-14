Mercato FC Nantes : C’est terminé pour ce défenseur, direction l’Allemagne

Le dégraissage est annoncé au FC Nantes après la relégation de l’équipe en Ligue 2. Un défenseur est poussé vers la sortie.

Mercato FC Nantes : Nicolas Cozza vers la sortie

Battu d’un petit but à Lens (1-0) vendredi dernier, le FC Nantes rejoint officiellement la Ligue 2. Ce dénouement amer sanctionne une saison d’inefficacité chronique pour des Canaris enlisés à la 17e place. Sur la pelouse de l’Artois, le rideau est tombé.

Au coup de sifflet final, Nicolas Cozza ne cachait pas sa douleur. Le défenseur a évoqué une frustration immense. Pour lui, le maintien ne s’est pas envolé ce soir, mais s’est délité au fil des occasions manquées et des points bêtement perdus.

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La chute sportive entraîne des départs. Nantes doit désormais réduire sa voilure. Selon l’insider Emmanuel Merceron, le club imposera un plafond salarial strict : aucun joueur ne percevra plus de 50 000 euros par mois. Cette nouvelle austérité condamne l’avenir de Nicolas Cozza en Loire-Atlantique. Le défenseur polyvalent, actuellement prêté par les Allemands de Wolfsburg, dispose d’une valeur marchande et d’émoluments incompatibles avec l’étage inférieur.

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L’aventure nantaise touche à sa fin. Après trois prêts consécutifs et sans option d’achat dans son contrat, l’ancien Montpelliérain s’apprête à quitter le navire. À 27 ans, fort de son expérience de plus de 180 matches en Ligue 1, Cozza ne suivra pas les Canaris dans l’antichambre de l’élite. Son retour en Allemagne semble acté.