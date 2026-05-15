Stade Rennais : Urgent ! Haise tient sa première recrue

Alors que le Stade Rennais cherche à rebâtir un projet cohérent après une saison mouvementée, Franck Haise semble déjà avoir trouvé une pièce essentielle de son puzzle sur le mercato. Adrien Thomasson, taulier du RC Lens, aurait donné son feu vert pour rejoindre la Bretagne.

‎Mercato Stade Rennais : Adrien Thomasson, le choix de l’expérience

‎À Rennes, l’idée n’est plus seulement de recruter, mais de reconstruire intelligemment. Dans cette logique, le profil d’Adrien Thomasson coche plusieurs cases : expérience, régularité et connaissance du très haut niveau hexagonal. À 32 ans, le milieu sort d’un exercice solide avec le RC Lens, où son influence a souvent dépassé les simples statistiques.

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‎Avec 4 buts et 10 passes décisives en 34 matches, le natif de Bourg-Saint-Maurice n’a rien perdu de son volume de jeu. Surtout, il apporte ce supplément d’âme que les entraîneurs apprécient : un joueur capable d’accélérer le tempo sans perdre le fil du collectif. Alors qu’il est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, Thomasson aurait donné son accord pour rejoindre le Stade Rennais selon Foot Mercato.

‎Franck Haise retrouve un visage familier

‎La grande question était simple : pourquoi Rennes ? La réponse tient en un nom, Franck Haise. Les deux hommes ont déjà partagé une aventure marquante au RC Lens, bâtissant une relation fondée sur la confiance mutuelle et une compréhension tactique presque instinctive.

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‎Dans le système de Haise, Thomasson n’est pas un simple relayeur. Il devient un connecteur entre les lignes, un joueur capable d’équilibrer un collectif parfois trop nerveux. Ce possible retour en Bretagne ressemble davantage à une mission qu’à un simple transfert : remettre le Stade Rennais sur les rails.

‎Un signal fort envoyé au mercato rennais

‎Face à la concurrence du Paris FC, Rennes aurait donc remporté la bataille. Une décision loin d’être anodine, car tout indique que Franck Haise devrait avoir rapidement des renforts adaptés à sa philosophie pour préparer la saison prochaine.

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‎Ce dossier envoie aussi un message clair : le Stade Rennais veut miser sur des joueurs immédiatement performants, capables d’encadrer un vestiaire en quête de repères. Et parfois, la meilleure recrue n’est pas la plus spectaculaire, mais celle qui connaît déjà la route.