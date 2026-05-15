‎Mercato OM : Encore un nouveau départ de poids officialisé

‎A l’approche du mercato, les lignes continuent de bouger à l’OM mais une fois encore chez les féminines. Après le départ de Corinne Diacre, une autre personnalité majeure de la maison marseillaise a officialisé son adieu.

‎Mercato OM : Tess Laplacette annonce son départ de Marseille

‎À peine le maintien en Première Ligue sécurisé, les grandes manœuvres ont déjà commencé du côté de l’OM féminin. Ces dernières heures, le club phocéen a vu deux figures importantes tourner la page. D’abord l’entraîneuse Corinne Diacre, dont l’aventure n’ira pas au-delà de quelques mois, comme révélé par La Provence, puis une joueuse au poids symbolique immense : la capitaine Tess Laplacette.

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‎Cette annonce n’a rien d’anodin. Car derrière un simple départ de mercato se cache une rupture forte avec l’identité récente de la section féminine marseillaise. Défenseure expérimentée, leader du vestiaire et visage familier des supporters, Laplacette représentait un trait d’union entre plusieurs générations du club.

‎Le message fort de Tess Laplacette

‎C’est sur Instagram que la capitaine olympienne a choisi de rendre officielle sa décision, avec des mots très forts et significatifs. « Marseille, je t’ai tout donné et j’aurais pu tout accepter mais cela n’a pas suffi », a-t-elle confié, avant d’ajouter : « Aujourd’hui je suis obligée de te dire au revoir à contrecœur ».

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‎Au-delà de l’émotion, cette prise de parole raconte aussi une forme de fracture. Huit années de fidélité, réparties sur deux passages au club, ne s’effacent pas d’un revers de manche. Dans le football moderne, voir une joueuse autant attachée à un blason partir avec autant de regrets interroge forcément sur les orientations futures du projet marseillais.

‎Quel impact sur le mercato de l’OM féminin ?

‎Une question se pose désormais clairement : l’Olympique de Marseille féminin entre-t-il dans une phase de reconstruction ? La réponse semble pencher vers le oui. Perdre simultanément une entraîneuse et une capitaine oblige souvent un club à redéfinir ses équilibres sportifs et humains.

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‎L’enjeu sera aussi émotionnel. Car remplacer un brassard est une chose, remplacer une figure respectée du vestiaire en est une autre. À Marseille, le mercato ne fait que commencer, mais le message envoyé est déjà fort.