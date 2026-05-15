Mercato PSG : Énorme annonce dans le dossier Fernandes !

Le PSG surveille de très près Mateus Fernandes, l’un des milieux les plus convoités du moment sur le mercato. Mais au moment où Paris affine sa stratégie estivale, une tendance forte semble se dessiner avec un autre géant européen.

‎Mercato PSG : Campos à fond sur Mateus Fernandes

‎Le mercato n’a pas encore ouvert officiellement ses portes que les lignes bougent déjà du côté parisien. Dans les bureaux du PSG, le nom de Mateus Fernandes circule avec insistance. À seulement 21 ans, le milieu portugais a franchi un cap cette saison en Angleterre en affichant une maturité rare et une polyvalence qui attire les recruteurs les plus exigeants. ‎Le joueur n’est pas seulement un récupérateur élégant ou un relayeur technique.

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Son profil hybride intrigue. Capable d’accélérer le jeu, de casser les lignes et même d’évoluer sur un côté si nécessaire, il coche plusieurs cases du football moderne voulu par Luis Enrique. Une qualité devenue précieuse sur un marché où les milieux complets se négocient à prix d’or, parfois avec des zéros qui donnent presque le vertige.

‎Manchester United prend de l’avance

‎Mais voilà où le dossier prend une tournure moins favorable pour Paris. Si le PSG suit attentivement la situation et aurait déjà amorcé des échanges autour du joueur, la concurrence s’annonce féroce. Selon la tendance qui se dégage en Angleterre d’après The Athletic, Manchester United aurait pris une option sérieuse dans cette bataille, avec Fernandes qui aurait une préférence pour les Red Devils.

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‎Le facteur sportif pourrait peser lourd. Les Red Devils veulent reconstruire leur entrejeu et voient en Mateus Fernandes un successeur crédible pour renouveler un secteur vieillissant. L’idée d’évoluer aux côtés de Bruno Fernandes constituerait également un argument fort pour le Portugais, attiré par un environnement familier et un projet ambitieux.

There has been an increase in the number of European scouts attending games at the London Stadium to monitor West Ham United midfielder Mateus Fernandes.



Nine months after his arrival, West Ham are already planning for life without the 21-year-old.



Sources with knowledge of the… pic.twitter.com/IUQWVxBnIx — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 14, 2026

‎Un prix qui peut rebattre les cartes

Le Paris Saint-Germain est bien intéressé par Mateus Fernandes, mais Manchester United apparaît aujourd’hui comme le favori. Voilà le principal enseignement du moment. ‎Reste un paramètre décisif : le prix.

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West Ham, prêt à monnayer son joyau, réclamerait une somme supérieure à 90 millions d’euros. Une valorisation imposante qui pourrait refroidir certains prétendants… ou pousser Paris à accélérer discrètement.