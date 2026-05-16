‎‎OM : Grosse annonce pour un cadre avant le Stade Rennais

‎L’OM et le Stade Rennais s’apprêtent à croiser le fer dans un contexte tendu, avec une bonne nouvelle pour les Marseillais. Écarté récemment après un épisode disciplinaire, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé le chemin de l’entraînement, à l’approche d’un rendez-vous décisif pour conclure la saison.

‎OM : Aubameyang réapparaît au bon moment

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‎Sur les hauteurs de La Commanderie, le climat semble avoir changé de visage. Revigoré par son court succès décroché au Havre, l’OM aborde son ultime rendez-vous de Ligue 1 avec un parfum d’apaisement. Et au cœur de cette atmosphère plus légère, un retour n’est pas passé inaperçu : celui de Pierre-Emerick Aubameyang.

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‎Absent lors du déplacement en Normandie après une sanction interne liée à des tensions apparues lors d’une mise au vert, l’attaquant gabonais a retrouvé le groupe à l’entraînement. Une information forte : oui, Aubameyang est désormais disponible pour défier le Stade Rennais, sauf improbable retournement de situation.

‎Une décision qui dépasse le simple terrain

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‎Ce retour n’a rien d’anodin. À Marseille, les choix disciplinaires servent souvent de thermomètre à l’état du vestiaire. En réintégrant rapidement un joueur de ce calibre, le staff olympien envoie un message clair : place à l’unité avant le dernier combat. ‎D’autant que Marseille reste diminué par plusieurs absences, notamment celles de Geoffrey Kondogbia, Nayef Aguerd, Hamed Junior Traoré et CJ Egan-Riley.

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Dans ce contexte, récupérer un leader offensif habitué aux grands rendez-vous pourrait peser lourd. Avec Aubameyang, Marseille retrouve surtout un joueur capable de transformer une soirée tendue en scénario euphorique. Un talent qui, au Vélodrome, vaut parfois bien plus qu’un simple retour de suspension.