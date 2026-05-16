PSG Mercato: Une offre explosive tombe pour Mateus Fernandes

Priorité du PSG, Mateus Fernandez, convoité également par Arsenal et Manchester United, pourrait être l’un des principaux tubes du prochain mercato d’été. Les partisans du crack de West Ham s’activent déjà pour l’attirer.

PSG Mercato : Luis Campos plus que déterminé pour Mateus Fernandes

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Révélation de la saison du côté de West Ham, Mateus Fernandes est annoncé parmi les cibles du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. Et ces derniers jours, le site The Athletic a clairement confirmé que Luis Campos et le PSG sont bien déterminés dans ce dossier.

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« Le PSG est bien intéressé par Mateus Fernandes. Il est attendu qu’il soit vendu cet été, indépendamment de la ligue dans laquelle West Ham se trouvera la saison prochaine. West Ham espère toutefois obtenir une plus-value significative par rapport au montant déboursé l’an dernier », a expliqué la source britannique.

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Selon plusieurs sources proches du dossier, l’international portugais de 21 ans est sur le départ de West Ham. Proches de la relégation, les Hammers ont prévu de vendre leur joueur contre un gros chèque pour financer leur mercato estival. Luis Campos aurait même déjà contacté l’entourage de l’ancien prodige du Sporting Portugal, mais c’est un autre prétendant de Fernandes qui serait prêt à casser sa tirelire pour l’avoir dans ses rangs.

Arsenal prêt à faire un chèque de 90M€ pour Fernandes

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Mateus Fernandes ne devrait pas faire long feu à West Ham. Outre le Paris Saint-Germain, Arsenal et Manchester United seraient désormais en concurrence pour recruter le compatriote de Vitinha, Gonçalo Ramos, Joao Neves et Nuno Mendes. D’après TeamTalk, les Red Devils ont un peu d’avance sur les Gunners dans ce dossier.

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Des discussions préliminaires avec l’entourage du joueur ont déjà eu lieu entre le club mancunien et le clan Fernandes. Toujours selon la même source, Mateus Fernandes ne serait pas insensible à cette marque d’intérêt de Manchester United qui s’est manifesté le premier.

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L’enfant d’Olhão réfléchirait même à l’idée de pouvoir évoluer aux côtés de son compatriote et idole, Bruno Fernandes à Old Trafford. Mais pour contrecarrer les plans des Red Devils, le club londonien envisagerait de formuler dans les tout prochains jours une grosse offre de 90 millions d’euros à West Ham pour recruter le jeune milieu de terrain. Le PSG est donc prévenu !