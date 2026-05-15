OM-Stade Rennais : Excellente nouvelle, trois retours confirmés

Les voyants sont au vert pour l’OM avant la rencontre de ce dimanche contre le Stade Rennes. Habib Beye enregistre le retour de trois joueurs clés dans son groupe.

OM : Habib Beye récupère trois renforts avant d’affronter le Stade Rennais

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Un choc intense et décisif attend l’Olympique de Marseille ce dimanche soir au Vélodrome. Les hommes de Habib Beye se retrouvent dos au mur. Ils devront s’imposer face au Stade rennais en vue de se qualifier pour la prochaine Ligue Europa. Ce succès permettrait aussi d’atténuer les tensions en cette fin de saison cauchemardesque.

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C’est dans ce contexte tendu que l’entraîneur de l’OM reçoit une bouffée d’oxygène inattendue. Le journaliste Bruno Blanzat le confirme, trois cadres font leur retour dans le groupe pour cette ultime journée de championnat. L’avant-centre Pierre-Emerick Aubameyang est opérationnel pour ce choc. Tout comme Timothy Weah et le jeune Bilal Nadir qui revient de blessure.

L’infirmerie reste toujours occupée

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Ces renforts de poids tombent à pic pour compenser l’usure physique d’un OM en perte de vitesse ces dernières semaines. Mais le tableau n’est pas totalement radieux pour les Olympiens. L’infirmerie marseillaise reste occupée par plusieurs joueurs. Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley, Hamed Junior Traoré et Geoffrey Kondogbia sont indisponibles pour cette ultime bataille.

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L’Olympique de Marseille, en dépit de ces forfaits, dispose de forces vives en attaque pour tenter de conclure cette saison chaotique sur une note positive. Les supporters marseillais attendent cela avec impatience. Même si la qualification en Ligue Europa ne saurait masquer leur frustration.