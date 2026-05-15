PSG : Urgent ! Enrique ouvre la porte de sortie à Barcola

Déjà mécontent de son utilisation au PSG par son entraîneur, Bradley Barcola n’a certainement pas apprécié la dernière sortie médiatique de Luis Enrique le concernant. Un départ du joueur de 23 ans devient de plus en plus une réelle option pour cet été.

PSG : Luis Enrique très froid sur Bradley Barcola

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Depuis son retour de blessure, Bradley Barcola peine à retrouver son meilleur niveau. Sorti dès la mi-temps contre le RC Lens (2-0) mercredi en Ligue 1, l’ancien ailier de l’OL a reçu un message très froid de la part de son entraîneur Luis Enrique. Titulaire en attaque lors de la victoire face aux Sang et Or, l’international français n’a pas marqué de points auprès du technicien espagnol.

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Aligné sur le côté droit de l’attaque parisienne face aux hommes de Pierre Sage, le natif de Lyon n’a pas marqué de points auprès de Luis Enrique en vue de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie.

Décevant dans le jeu, en comparaison avec ses autres coéquipiers offensifs, Barcola a été remplacé à la pause. À la fin de la rencontre, l’ancien coach du Barça a eu du mal à voiler son agacement après la copie rendue par son numéro 29.

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« Pourquoi j’ai sorti Barcola à la mi-temps ? Je n’ai aucune information à vous donner sur ce sujet. Vous pensez ce que vous voulez. Je n’ai rien à expliquer, mais c’est très clair », a notamment déclaré Luis Enrique en zone mixte.

Après cette sortie fracassante d’Enrique, plusieurs supporters et observateurs s’inquiètent déjà concernant l’avenir de Barcola, alors que de nombreux clubs européens comme Liverpool et Arsenal s’intéressent de près à sa situation, lui qui ne parvient pas à s’imposer véritablement comme un titulaire en puissance aux yeux de Luis Enrique.

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