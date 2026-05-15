Mercato : L’OM tombe des nues, Greenwood lui tourne le dos

Mason Greenwood a récemment affiché son désir de poursuivre son aventure à l’OM. Sauf que ce discours dissimulerait en réalité des intentions plus sournoises.

Mercato OM : Le double jeu de Mason Greenwood dévoilé

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Le doute persiste sur l’avenir de Mason Greenwood. L’attaquant anglais a passé deux saisons prolifiques à l’Olympique de Marseille. Il a terminé à chaque fois meilleur buteur de l’équipe phocéenne. Ses 26 buts inscrits en 44 apparitions durant cet exercice attisent logiquement des convoitises.

L’Atlético Madrid, Borussia Dortmund ou encore Fenerbahçe seraient à ses trousses. La direction de l’OM n’exclut rien. Surtout que Mason Greenwood a récemment affiché son désir de rester à Marseille. Il expliquait lors de la cérémonie des Trophées UNFP son envie d’enchainer une troisième saison sous leurs couleurs phocéennes.

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Ces mots pleins d’optimisme ne seraient en réalité qu’une façade médiatique destinée à calmer le jeu. Le compte spécialisé La Minute OM assure en effet que Mason Greenwood a des envies de départ tenace. Sa volonté de changer de club reste inchangée. L’ailier polyvalent de 24 ans aimerait bel et bien faire ses valises cet été.

Des négociations en cours pour son départ de Marseille

La source va plus loin en expliquant que la machine est lancée depuis un bon moment. Car l’entourage de Mason Greenwood s’activerait depuis « plus d’un mois » pour lui trouver un nouveau point de chute. Des discussions secrètes auraient ainsi débuté avec plusieurs cadors européens.

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Des écuries venues du Golfe seraient aussi sur ses traces. Le départ de l’ancien crack de Manchester United devient de plus en plus crédible. Même si cela représenterait une énorme perte sportive pour l’OM. Un montant de plus de 60 millions d’euros est évoqué pour son transfert.