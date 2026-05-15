OM-Stade Rennais : Habib Beye met fin à une grosse polémique

Le choc de ce dimanche entre l’OM et le Stade Rennais sera particulier pour Habib Beye. L’entraîneur marseillais va affronter son ancienne équipe. Il refuse cependant de parler de revanche à prendre.

OM : Habib Beye refuse de parler de revanche face au Stade Rennais

L’Olympique de Marseille se prépare pour une ultime décisive. Les Phocéens accueillent le Stade Rennais ce dimanche dans un Vélodrome qui sera électrique. Une victoire est impérative pour se qualifier en Ligue Europa. Dans les coulisses, l’avenir d’Habib Beye se joue aussi.

Le technicien sénégalais n’est pas certain de conserver son poste après cette ultime rencontre. Toutefois, l’ironie du calendrier ne lui échappe pas. Habib Beye avait débuté l’exercice sur le banc des Rouges et Noirs face aux Marseillais. Aujourd’hui, il se retrouve dans la position inverse. Il terminera la saison sur le banc de l’OM face à Rennes.

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Pour autant, l’entraîneur marseillais balaie toute idée de vendetta contre son ancienne équipe. « Il n’y a pas de revanche. Je dois finir l’histoire de cette saison sur une bonne sortie », a-t-il promis en conférence de presse.

Il compte soigner sa sortie

L’essentiel pour Habib Beye réside ailleurs. Son unique ambition est de conclure cet exercice éprouvant en décrochant une qualification en C3. « Dimanche, je serai l’entraîneur de l’OM avec la volonté de laisser Marseille Coupe d’Europe ».

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille préfère donc savourer le moment présent plutôt que de s’épancher sur son sort personnel. Ce choc de ce dimanche au Vélodrome est une « finale » à ses yeux, en dépit des crises successives qui ont émaillé la saison. Il compte transformer cette fin de saison chaotique en un succès éclatant.