Mercato FC Lorient : Un serial buteur dans le viseur des Merlus

Le FC Lorient prépare déjà son mercato estival et regarde du côté de la Belgique pour renforcer son secteur offensif. Les Merlus se sont récemment renseignés sur de Pape Moussa Fall, le jeune attaquant sénégalais qui affole plusieurs clubs européens.

Mercato FC Lorient : Pape Moussa Fall convoité par tous

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Le FC Lorient garde un œil attentif sur Pape Moussa Fall. Prêté cette saison par le FC Metz à la RAAL La Louvière, l’attaquant sénégalais enchaîne les prestations convaincantes en Belgique. À seulement 21 ans, le joueur formé à Génération Foot s’est rapidement fait une place parmi les révélations offensives du championnat belge.

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Avec 14 buts inscrits toutes compétitions confondues, Pape Moussa Fall ne laisse plus les recruteurs indifférents à l’approche du mercato estival. Les dirigeants du FC Lorient se sont récemment renseignés sur sa situation, tandis que le LOSC suit également le dossier de près.

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Lié au FC Metz jusqu’en juin 2029, le buteur sénégalais pourrait néanmoins animer le prochain mercato. En interne, les dirigeants messins réfléchissent encore à la meilleure décision à prendre entre le conserver pour bâtir l’attaque en Ligue 2 ou profiter de sa montée en puissance pour réaliser une belle vente cet été. Une opération estimée autour de 6 millions d’euros est déjà évoquée.

Une bataille XXL sur le dossier

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Le FC Lorient devra néanmoins faire face à une rude concurrence dans ce dossier. En Angleterre, West Ham et Crystal Palace surveillent attentivement les performances du buteur sénégalais. Brentford et Fulham suivent également sa progression. Le profil de Pape Moussa Fall séduit aussi en Allemagne, où Stuttgart et Mayence restent attentifs à sa situation.

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En Belgique, le Club Bruges et Anderlecht figurent aussi parmi les clubs intéressés. Du haut de ses 2,03 mètres, l’attaquant sénégalais impressionne par sa présence dans la surface et son efficacité devant le but.

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Malgré son gabarit imposant, il possède une mobilité appréciée par plusieurs recruteurs européens. Reste désormais à savoir si Lorient parviendra à prendre l’avantage dans ce dossier très convoité.