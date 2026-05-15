Mercato AS Monaco : 25 M€, un joyau de Ligue 2 arrive au Rocher !

L’AS Monaco est sur le point de boucler sa première recrue du mercato estival. Auteur d’une saison remarquée avec Troyes, Mathys Detourbet devrait rejoindre le club de la Principauté à travers une opération orchestrée par Manchester City.

Mercato AS Monaco : Mathys Detourbet débarque en Ligue 1

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Révélation de la saison en Ligue 2, Mathys Detourbet se rapproche sérieusement de l’AS Monaco. À seulement 19 ans, l’ailier français sort d’un exercice très convaincant sous les couleurs troyennes. Titulaire régulier dans l’équipe championne de Ligue 2, il a disputé 33 rencontres de championnat pour 3 buts et 6 passes décisives. Mais au-delà des statistiques, ses qualités de percussion, sa capacité d’élimination et sa créativité ont marqué les recruteurs cette saison.

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Selon RMC Sport, Manchester City va recruter le jeune ailier de l’ESTAC Troyes avant de le prêter immédiatement au club monégasque pour une saison, avec une année supplémentaire en option. Le transfert devrait rapporter près de 25 millions d’euros bonus compris à Troyes. Une opération facilitée par le fait que l’ESTAC et Manchester City appartiennent tous les deux au City Football Group. Il ne manque désormais plus que l’accord définitif du joueur pour finaliser le dossier.

Monaco anticipe déjà plusieurs départs

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Avec cette opération, l’AS Monaco prépare déjà l’avenir de son secteur offensif. Le club de la Principauté pourrait en effet perdre plusieurs éléments importants durant l’été, notamment Maghnes Akliouche, toujours annoncé dans le viseur du PSG. L’arrivée de Mathys Detourbet permettrait ainsi aux dirigeants monégasques de miser sur un profil jeune et prometteur sans dépenser la moindre indemnité de transfert.

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D’après Foot Mercato, le joueur chercherait déjà un logement du côté de l’AS Monaco, preuve que le dossier avance rapidement. Le jeune talent troyen pourrait donc découvrir la Ligue 1 la saison prochaine sous les couleurs monégasques.