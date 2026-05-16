Mercato OL : Le plus gros transfert de Lyon révélé

Le plus gros transfert de l’histoire de l’OL est dévoilé ! Il s’est fait sous John Textor, mais dans le plus grand secret.

Mercato : 42,3 M€ réclamés à l’OL pour Igor Jesus

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Qui est le joueur qui a coûté cher à l’OL en termes de transfert (achat), de toute l’histoire du club rhodanien ? C’est bel et bien Igor Jesus (25 ans), un ancien joueur de Botafogo. Il n’a jamais mis les pieds à Lyon, mais son transfert « fantôme » de Botafogo à l’Olympique Lyonnais a été découvert, cette semaine, par la Direction d’Eagle Football Group (EFG) dans la capitale des Gaules.

En effet, le club a reçu une plainte de PRPF, une société d’affacturage, qui exige le paiement de 42,3 millions d’euros à la Direction actuelle de l’OL. Une somme due dans le cadre d’un accord avec Botafogo, sous le mandat de John Textor. Selon les explications du média Olympique-et-Lyonnais, « PRPF prétend avoir acquis auprès de Botafogo une créance sur OL SASU en lien avec le transfert d’un joueur, Igor Jesus, du Brésil à Lyon ».

Lyon ne reconnait pas devoir une quelconque somme liée à l’attaquant Brésilien

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En réalité, le transfert de l’avant-centre brésilien à Lyon n’a jamais eu lieu. Il a plutôt rejoint Nottingham Forest en juillet 2025, à la suite d’un transfert conclu à 19 millions d’euros. Il faut cependant rappeler que John Textor avait effectué des transactions entre Botafogo et Lyon ou encore du club de Ligue 1 au club carioca, dans le cadre de la multipropriété au nom d’EFG.

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À l’Olympique Lyonnais, la présidente Michele Kang n’a évidemment pas l’intention et les moyens de régler cette énorme facture à « un client douteux ». Elle et ses équipes dirigeantes contestent « devoir quelconque somme » à Botafogo, avec qui le club rhodanien tente de se séparer définitivement.