‎Mercato Stade Rennais : Le SRFC s’offre Thomasson à prix d’or

‎Le Stade Rennais et Adrien Thomasson semblent désormais avancer dans la même direction, avec un accord qui prend les contours d’un véritable tournant du mercato breton. Derrière ce dossier se cache un pari autant sportif que financier, alors que le SRFC mise gros sur l’expérience du milieu lensois.

‎Mercato Stade Rennais : Le SRFC casse sa tirelire pour un profil d’expérience

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‎À Rennes, on ne cherche plus seulement du talent brut : on veut des certitudes. En attirant Adrien Thomasson, libre dans les prochaines semaines à la fin de son bail au RC Lens, le club breton mise sur un joueur déjà calibré pour les exigences de la Ligue 1.

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Travailleur infatigable, vision du jeu affûtée et volume impressionnant : le profil coche plusieurs cases dans un effectif en quête de stabilité. ‎Le choix peut surprendre sur le papier. À 32 ans, Thomasson n’incarne pas la traditionnelle promesse à forte valeur marchande.

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Mais le football moderne aime aussi les joueurs capables d’éteindre les incendies au milieu du terrain sans réclamer les projecteurs. Le Stade Rennais semble avoir compris qu’un vestiaire ambitieux se construit aussi avec des leaders silencieux.

‎Lens perd un rouage essentiel, Rennes gagne un chef d’orchestre

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‎Le départ du milieu de terrain représente une secousse pour le RC Lens. Meilleur passeur du championnat cette saison, Thomasson incarnait ce football généreux, parfois invisible mais terriblement efficace. Son influence dépassait largement les statistiques : pressing, équilibre tactique, intelligence de placement.

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Pour le Stade Rennais, l’attirer est un coup stratégique majeur. En doublant quasiment la rémunération du joueur pour atteindre environ 200 000 euros bruts mensuels, le SRFC sécurise un cadre immédiatement opérationnel. Dans un mercato souvent dominé par les paris, Rennes choisit l’assurance tous risques, avec une facture salée, certes, mais un rendement espéré immédiat.