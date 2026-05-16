‎ASSE-Rodez : Grosse révélation de Montanier après la qualif

‎L’ASSE et Philippe Montanier ont vécu une soirée irrespirable face à Rodez, mais le technicien stéphanois n’a rien laissé au hasard. Après une qualification arrachée au bout du suspense, l’entraîneur des Verts a levé le voile sur un détail stratégique qui a changé le destin du match.

‎ASSE-Rodez : Un scénario préparé dans l’ombre par Montanier

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‎Dans un Geoffroy-Guichard tendu comme un fil électrique, l’AS Saint-Étienne a validé son billet au bout d’une interminable séance de tirs au but face au Rodez AF (0-0, 7 tab à 6). Mais derrière cette qualification se cache un travail discret mené toute la semaine. ‎Face aux médias, Philippe Montanier a surpris en révélant que ce scénario avait été minutieusement anticipé :

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« Je suis un ancien gardien, je sais que les penaltys se travaillent. On a préparé les joueurs avec un protocole, il fallait se tenir prêt », a révélé l’entraîneur du club stéphanois. Une confession qui casse l’idée d’un simple coup de chance après l’atteinte d’un objectif crucial dans cette course à la montée en Ligue 1.

‎Le coup de poker Maubleu qui change tout

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‎Au moment où les tirs au but devenaient inévitables, un choix a intrigué tout le stade : l’entrée de Brice Maubleu. Un changement tardif, presque théâtral, qui s’est finalement transformé en masterclass avec quatre arrêts décisifs.‎ Là encore, Montanier a assumé une décision mûrement réfléchie :

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« Mon rôle est de préparer l’équipe pour toutes les circonstances. Brice est quand même un spécialiste de cet exercice-là donc ça a été naturel de le faire rentrer », a-t-il assuré. Plus qu’un pari, cette qualification raconte surtout une vérité du football moderne : les grandes soirées se gagnent parfois bien avant le coup d’envoi.