ASSE : Maubleu laisse des regrets au meilleur portier de L2

Éliminé par l’ASSE aux tirs au but, Rodez nourrit des regrets. Quentin Braat estime qu’il aurait pu inverser la tendance, à la suite du tir de Maubleu.

ASSE-Rodez : Braat arrête le tir de Maubleu, mais …

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L’ASSE est admis en barrages après avoir sorti Rodez AF, à l’issue d’une série de 10 tirs au but pour chaque équipe. Les Stéphanois en ont réussi 7, tandis que les Ruthénois en ont marqué 6.

Plus concrètement, Brice Maubleu (36 ans) a arrêté quatre tirs du RAF. Les deux premiers et les deux derniers.

Doublure de Gautier Larsonneur, il est entré en jeu dans le temps additionnel. Et il a été le héros de la victoire des Verts. Il a pourtant manqué son tir, le 9e de la série de son équipe. Mais derrière, Loni Laurent, le 10e tireur des Sang et Or, a raté son tir. Donnant ainsi l’opportunité à Mickaël Nadé d’offrir la victoire aux Stéphanois.

Cette séance de tirs au but a en effet opposé le gardien remplaçant de l’AS Saint-Etienne au numéro 1 de Rodez, par ailleurs élu meilleur portier de Ligue 2 aux Trophées UNFP. Quentin Braat (28 ans) a certes arrêté le tir de Brice Maubleu, mais ce dernier a été plus décisif dans l’exercice. « Forcément, on est déçus », a déclaré le portier des Ruthénois.

Quentin Braat : « Je regrette de ne pas y avoir été juste après Maubleu »

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Au-delà de la déception, il nourrit un gros g regret. Il estime qu’il aurait pu donner l’avantage à son équipe, s’il avait pris son courage pour se proposer au tir suivant, juste après avoir arrêté celui de son homologue de l’ASSE.

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« Je regrette un peu de ne pas y avoir été juste après Brice Maubleu », a-t-il confié. Cependant, rien ne garantit que Quentin Braat aurait réussi son tir à la place de son coéquipier malheureux, Loni Laurent.