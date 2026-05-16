PSG Mercato : Luis Campos se magne pour un phénomène belge !

Reconnu comme l’un des meilleurs détecteurs de talents au monde, Luis Campos s’active en coulisses pour faire venir un immense crack belge au PSG lors du prochain mercato estival.

PSG Mercato : Luis Campos fonce sur un ailier de l’Ajax Amsterdam

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Un an après s’être montré très discret sur le marché des transferts en attirant simplement Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, le PSG devrait se montrer plus actif cet été. L’idée est clairement d’apporter de la concurrence au sein de l’effectif de Luis Enrique, mais toujours avec l’apport de jeunes joueurs à fort potentiel.

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Sur le poste d’ailier, le club de la capitale explore plusieurs pistes et le nom de Maghnes Akliouche revient avec insistance depuis plusieurs mois. Mais Luis Campos suit également d’autres pistes pour cet été. Et selon PSG Inside Actus, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain serait sur les traces de Mika Godts, prodige belge évoluant à l’Ajax Amsterdam.

« Selon mes informations, le Paris Saint-Germain suivrait de très près Mika Godts depuis plusieurs semaines. En interne, le nom du jeune talent belge circulait déjà depuis un moment, mais le club parisien avait choisi de garder ce dossier totalement confidentiel afin de pouvoir avancer discrètement, loin de l’agitation médiatique.

Très apprécié pour sa qualité technique, sa percussion et son potentiel énorme, le joueur de l’Ajax Amsterdam correspond parfaitement au nouveau profil recherché par la direction sportive parisienne : jeune, explosif et capable de s’inscrire dans la durée.

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Mais ces derniers jours, le dossier aurait commencé à filtrer dans plusieurs cercles européens, attirant immédiatement l’attention de grands clubs du continent », explique le média spécialisé. Avec 17 buts et 14 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues, Mika Godts impressionne déjà, mais le PSG n’est pas seul sur ce coup.

Mika Godts affole les plus grands clubs européens

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À seulement 20 ans, Mika Godts impressionne déjà plusieurs grands clubs européens. L’international belge (2 sélections) représente un investissement important pour son futur club. Ses performances attirent logiquement l’attention des meilleurs recruteurs européens depuis plusieurs mois.

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🚨 𝐄𝐗𝐂𝐋 — 𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐞̀𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐌𝐢𝐤𝐚 𝐆𝐨𝐝𝐭𝐬 🇧🇪🔴🔵



Selon mes informations, le Paris Saint-Germain suivrait de très près 𝐌𝐢𝐤𝐚 𝐆𝐨𝐝𝐭𝐬 depuis plusieurs semaines. En interne, le nom du jeune talent belge circulait déjà… pic.twitter.com/ZgoCfjh1Dx — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 15, 2026

« Arsenal et le FC Barcelone seraient notamment très intéressés et auraient déjà pris de l’avance dans les négociations. Du côté du PSG, l’intérêt est bien réel, mais la concurrence s’annonce désormais particulièrement intense. Paris garde malgré tout des arguments importants avec son projet sportif, son attractivité et la volonté du club de miser davantage sur les jeunes talents à fort potentiel. Le dossier Mika Godts promet donc d’animer les prochaines semaines », ajoute PSG Inside Actus.

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