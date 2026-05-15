ASSE : Play-off, Saint-Etienne sort Rodez et va en barrages

L’ASSE a éliminé Rodez AF, ce vendredi, à l’issue d’un match serré, qui s’est dénoué aux tirs au but. Les Verts joueront les barrages contre le 16e de Ligue 1, la semaine prochaine.

ASSE élimine Rodez AF et poursuit sa montée vers la Ligue 1

La suite après cette publicité

Comme en mai 2024, l’ASSE a encore sorti Rodez AF à l’issue du match de play-off 2, disputé au stade Geoffroy-Guichard. La rencontre s’est décantée aux tirs au but, les deux équipes s’étant neutralisées (0-0) à l’issue des 90 minutes. C’est le deuxième gardien de but des Verts, Brice Maubleu, qui est le héros des stéphanois.

Entré en jeu spécialement pour la séance de tirs au but, dans le temps additionnel, il a arrêté quatre tirs, soit les deux premiers et les deux derniers de RAF. Grâce à ses arrêts, les Stéphanois se sont imposés au final (7-6) contre des Ruthénois.

Deux ans après leur élimination par les Verts (2-0), les Sang et Or chutent encore dans le Forez au stade des play-offs.

Saint-Etienne attend Nice, Auxerre ou Le Havre

La suite après cette publicité

Recalés pour la montée directe en Ligue 1 à l’issue de la saison régulière, Philippe Montanier et son équipe misent désormais tout sur les barrages, pour rejoindre l’ES Troyes et Le Mans FC dans l’élite.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Djylian N’Guessan se rapproche d’un transfert

À voir

PSG : Urgent ! Enrique ouvre la porte de sortie à Barcola

ASSE : Un coup dur pour Lucas Stassin avant Rodez AF

L’AS Saint-Etienne connaîtra son adversaire à l’issue de la dernière journée de Ligue 1, dimanche soir. Les probables adversaires des Verts sont l’OGC Nice (16e avec 31 points), l’AJ Auxerre (15e avec 31 points) et Le Havre AC (14e avec 32 points).