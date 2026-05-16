Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un milieu de terrain

L’OL et l’OM se livrent une nouvelle bataille en Turquie en vue du prochain mercato estival. Les deux rivaux français ciblent désormais Ismail Yuksek, le milieu de terrain de Fenerbahçe.

Mercato : L’OM et Lyon lorgnent Ismail Yuksek

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Le verdict de la Ligue 1 tombera ce dimanche. Pour Lyon et l’OM, ce classement final dictera les moyens financiers du prochain mercato. Les directions sportives préparent déjà certains coups. Elles explorent plusieurs pistes pour renforcer leurs effectifs, et leurs regards se croisent à nouveau sur un dossier.

Ismail Yuksek veut partir. Selon le média Türkiye Gazetesi, l’international turc de 27 ans a décidé de quitter son club cet été. Cette volonté de départ surprend tout le monde à Istanbul. Lyon et Marseille ne sont pas seuls sur le coup, puisque Stuttgart et Brighton surveillent aussi la situation de près.

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Le profil de Yuksek séduit par sa combativité. Ancien joueur de Gölcükspor, il est devenu le chouchou des supporters turcs en 31 sélections. Son départ potentiel passe mal. Cette saison, il a disputé 39 matchs avec le géant turc, a inscrit deux buts et délivré deux offrandes. Sur le terrain, il livre de solides performances. Mais il a décidé de quitter le navire.

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Ismail Yuksek cherche un nouveau défi. À deux ans de la fin de son contrat, il souhaite s’éloigner d’une concurrence accrue et garantir son temps de jeu. Le prix du transfert freine pourtant les ardeurs. Transfermarkt évalue le joueur à 15 millions d’euros, un investissement conséquent pour les finances olympiennes. La lutte s’annonce serrée.