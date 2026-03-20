ASSE : Maubleu, quelle ambition en l’absence de Larsonneur

Ayant pris la place de Gautier Larsonneur, blessé, Brice Maubleu espère assurer l’intérim avec succès. Rêve-t-il de la place de numéro 1 ?

Maubleu sur son rôle : « Accompagner Larsonneur et être performant quand il est absent »

Brice Maubleu, deuxième gardien de but de l’ASSE, a joué son premier match de la saison, en Ligue 2, samedi dernier à Grenoble, lors de la 27e journée. Doublure de Gautier Larsonneur depuis la saison dernière, le portier 36 ans profite de la blessure (à la cuisse) de ce dernier pour jouer.

Après Grenoble Foot, il sera encore titulaire face au FC Annecy, ce samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. Avant ce deuxième match consécutif pour Brice Maubleu, il a évoqué son rôle dans l’équipe stéphanoise.

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« Je suis ici dans un autre rôle, avec des attentes différentes. Je suis là pour accompagner Gautier Larsonneur et être performant quand il n’est pas là. Et également là pour accompagner les jeunes et les aider à progresser », a-t-il décrit.

ASSE : Le portier N°2 savoure son match contre Grenoble

Malgré son manque de temps de jeu, le natif de Grenoble est l’un des cadres du vestiaire de l’AS Saint-Etienne. Grâce à sa longue expérience professionnelle et son état d’esprit irréprochable, il est très écouté.

« En tant que deuxième gardien, on est acteur, mais on n’est pas sur le terrain et le résultat dépend beaucoup moins de nous. Quand on est titulaire, on agit différemment dans les mots, dans l’avant-match », explique-t-il.

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Revenu sur le match nul (0-0) concédé à GF38, Brice Maubleu se réjouit du clean sheet réalisé, bien qu’il espérait une victoire contre son ancien club : « Personnellement, ça s’est bien passé, puisque je n’ai pas pris de but, même si j’aurais évidemment voulu gagner ».

Brice Maubleu : « En tant que 2e gardien, il faut toujours être prêt »

Pour la rencontre avec le FC Annecy, le remplaçant de Larsonneur rêve d’une victoire, afin de bonifier le nul contre les Grenoblois. Au sujet de la suite de la saison et de son intérim, il a simplement déclaré :

« En tant que deuxième gardien, il faut toujours être prêt ». Il faut noter que le dernier rempart et capitaine de l’ASSE sera de retour après la trêve internationale, en avril.

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