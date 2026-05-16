Mercato OL : Alerte, le futur coach de Lyon se manifeste

Très convoité, à un an de la fin de son contrat à l’OL, Paulo Fonseca va-t-il quitter Lyon cet été ? Qui va conduire les Gones en 2026-2027 ?

L’OL tout proche de la Ligue des Champions

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L’OL joue une place en Ligue des champions, dimanche, contre le RC Lens, déjà qualifié pour cette compétition. L’équipe de Paulo Fonseca doit gagner et espérer la chute du LOSC pour aller directement en C1. Si elle finit à sa 4e place actuelle, elle disputera les tours préliminaires avant d’accéder à la phase de Ligue de la Ligue des champions.

Dans le cas où Lyon chuterait à la 5e place, il jouera encore la Ligue Europa en 2026-2027. Cette dernière journée de Ligue 1 a donc un gros enjeu pour l’Olympique Lyonnais.

Fonseca reste à Lyon : « Je serai ici la saison prochaine »

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Cela n’a pas empêché l’entraîneur des Gones d’évoquer la question de son avenir. Courtisé par plusieurs clubs, notamment à l’étranger, grâce à ses résultats remarquables à la tête du club rhodanien, Paulo Fonseca mis fin aux spéculations sur son futur. Il reste à Lyon. « Je serai ici la saison prochaine », a-t-il répondu sans détour.

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« La ville, le club, l’atmosphère, les personnes, je suis très content d’être ici et de la façon dont se déroule mon travail. Je crois beaucoup au projet, aux personnes et au futur du club. Je suis très motivé », a-t-il déclaré, pour justifier son choix.

Mercato : Une prolongation en vue pour Paulo Fonseca

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le technicien est même parti pour prolonger son aventure. La Direction de l’OL devrait lui faire une proposition, pour le rassurer et lui enlever la pression relative à son avenir. Cela devrait se faire dès l’issue de la saison.

Parlant de résultats satisfaisants, Paulo Fonseca avait remonté l’Olympique Lyonnais de la 16e à la 5e place finale, la saison dernière. Grâce à cette remontée spectaculaire, le club a disputé la Ligue Europa cette saison. Lyon a fait une excellente campagne européenne ensuite, avec 7 victoires en 8 matchs disputés dans la poule unique.

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Les Gones avaient fini à la première place, sur 36 équipes en compétition, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale. Avec à la clé, la meilleure attaque (18 buts marqués) et la 3e meilleure défense (5 buts concédés). Cependant, l’OL avait été éliminé par le Celta Vigo à cete étape.