Mercato PSG: Exclu ! Le transfert d’Eduardo Camavinga validé

En difficulté au Real Madrid, Eduardo Camavinga est placé dans le collimateur du PSG pour le prochain mercato estival. Un profil totalement validé dans la capitale française.

Mercato : Le PSG suit Eduardo Camavinga

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Simple remplaçant au Real Madrid, Eduardo Camavinga ne sera pas forcément retenu cet été en cas d’offre jugée satisfaisante. Laissé de côté par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026, le milieu polyvalent de 23 ans souhaite lui aussi trouver un nouveau club afin de rebondir dès la saison prochaine.

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Et selon la presse espagnole, un transfert au Paris Saint-Germain ne serait pas à exclure. D’après les informations du journal AS, le club de la capitale serait intéressé par un renfort de Camavinga. L’ancien joueur du Stade Rennais apporterait de la densité physique au milieu, incarnant le renfort tant attendu par Luis Enrique dans ce secteur.

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Surtout en cas de départ de Fabian Ruiz. Un plan rêvé pour le partenaire de Kylian Mbappé, lequel peut s’inspirer d’Ousmane Dembélé. En échec à Barcelone, l’attaquant français est devenu Ballon d’Or au Paris SG. Si le Champion de France s’intéresse à son profil, plusieurs observateurs valident une potentielle arrivée.

« Il y a des profils comme Camavinga »

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Journaliste pour RTL, Philippe Sanfourche a donné son avis vendredi soir sur le plateau de la Chaîne L’Équipe. Selon lui, Eduardo Camavinga correspondrait parfaitement à certaines nécessités parisiennes dans l’effectif de Luis Enrique.

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« Sur le profil et sur le moment de sa carrière… En tout cas il y a un besoin, car le PSG ne va pas pouvoir faire une troisième saison consécutive sur un fil comme ça. On a vu avec Fabian Ruiz qui a été absent quelques temps, Warren Zaïre-Emery qui a dû dépanner arrière-droit, ils étaient un peu sur un fil.

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On sait qu’il y a des profils comme Camavinga, comme (Joshua) Kimmich qui ont été travaillés ces derniers mois, et qu’il y aura forcément quelque chose de nouveau la saison prochaine », a expliqué le spécialiste du Paris SG. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le natif de Cabinda est évalué à 50 millions d’euros sur Transfermarkt.