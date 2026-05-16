PSG : Le message fort de Luis Enrique avant la finale de LDC

De passage en conférence de presse ce samedi après-midi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a livré un message fort sur la finale de la Ligue des Champions que ses hommes vont disputer contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie.

Luis Enrique : « Je suis pleinement convaincu qu’on peut gagner une deuxième LDC »

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Après une saison exceptionnelle, le PSG disputera une finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie, le 30 mai prochain, en Hongrie, contre Arsenal. Vainqueur de cette compétition en 2025 face à l’Inter Milan (5-0), le Paris Saint-Germain fait figure de favori contre les Gunners. À la veille de conclure la saison en Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC, dimanche soir, Luis Enrique se dit résolument concentré sur la quête de la deuxième étoile avec les Rouge et Bleu.

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Interrogé par la presse sur les émotions vécues la saison dernière au moment du sacre européen, Luis Enrique a répondu à sa manière : « je ne me rappelle de rien. Si tu reviens dans le passé, tu es distrait. » Le successeur de Christophe Galtier est tourné vers la finale à venir contre les Gunners.

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« Ma motivation, c’est gagner la deuxième Ligue des Champions. Je ne veux pas revenir en arrière. On doit tous rester concentrés sur ce qu’on peut contrôler. On doit penser à l’instant présent », a ajouté Luis Enrique. Mais à deux semaines de ce rendez-vous majeur, la bande à Ousmane Dembélé n’a pas encore la tête à Budapest.