OM : Les mots forts de Medhi Benatia sur son départ

Au moment de refermer son chapitre à l’OM, Medhi Benatia a choisi des mots empreints d’émotion. Le Marocain a laissé derrière lui le portrait d’un dirigeant attaché à un club aussi passionnel qu’imprévisible.

‎OM : Medhi Benatia, c’est officiellement terminé

La suite après cette publicité

‎L’histoire entre Medhi Benatia et l’OM ressemblait déjà à une montagne russe. Après une première volonté de quitter le navire au cœur de la saison, l’ancien international marocain avait finalement accepté de poursuivre l’aventure, convaincu par Franck McCourt de rester jusqu’au terme de l’exercice.

Lire aussi : Mercato : Urgent ! L’OM annonce le départ de Medhi Benatia !

À voir

Mercato : Urgent ! L’OM annonce le départ de Medhi Benatia !

‎Mais cette fois, le rideau tombe définitivement. À l’approche du dernier rendez-vous de Ligue 1 face au Stade rennais, Marseille a officialisé la fin de sa mission. « Après deux ans et demi au sein du club qui l’a formé en tant que joueur au début de sa carrière, Medhi Benatia quittera ses fonctions le 18 mai 2026 », indique le communiqué de l’OM.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 16, 2026

‎Les premiers mots de Benatia après son départ

La suite après cette publicité

‎Au moment des adieux, Benatia n’a pas masqué son attachement au club phocéen. « Je suis revenu à l’OM avec l’envie de servir ce club qui compte tant à mes yeux et la volonté de faire de mon mieux », a-t-il confié avec une sincérité assumée. ‎Avant d’ajouter un message fort à destination des supporters :

Lire aussi : Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un milieu de terrain

« Je souhaite à l’Olympique de Marseille de connaître le succès qu’il mérite. Ce club, cette ville, ces supporters le méritent pleinement ». Une façon de montrer clairement que son départ ne semble pas être celui d’un homme en rupture avec Marseille.

‎Quel impact pour l’OM ?

‎Au-delà de l’émotion, ce départ ouvre un nouveau chantier stratégique. Benatia occupait un rôle central dans l’organisation sportive du club, notamment dans le lien entre direction et vestiaire. ‎À Marseille, les transitions sont rarement neutres.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : C’est confirmé, un coach snobe Marseille

À voir

Mercato PSG: Exclu ! Le transfert d’Eduardo Camavinga validé

Mercato OM : C’est terminé pour ce milieu, direction l’Angleterre

Et dans une institution où le climat peut changer aussi vite qu’un mistral sur le Vieux-Port, l’après-Benatia sera observé avec attention. Parce qu’à l’Olympique de Marseille, les mots comptent, mais les résultats racontent toujours la suite de l’histoire.