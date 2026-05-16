Mercato Real Madrid : Arbeloa valide le retour de Mourinho !

Après l’échec Xabi Alonso, le Real Madrid souhaite faire revenir José Mourinho pour remplacer Alvaro Arbeloa dès la fin de cette saison. Une option validée par l’actuel entraîneur des Merengues.

Mercato Real Madrid : Arbeloa milite pour le retour de Mourinho

La suite après cette publicité

Pour mettre de l’ordre dans le vestiaire et réunifier toutes les stars, le Real Madrid s’active pour faire revenir José Mourinho pour remplacer Alvaro Arbeloa. Actuellement sur le banc du Benfica Lisbonne, le technicien portugais serait prêt à reprendre du service chez les Merengues. Alors que les confirmations s’enchaînent concernant cette piste, Alvaro Arbeloa a livré ses impressions sur le sujet.

Lisez aussi : Mercato : C’est fait ! José Mourinho revient au Real Madrid

Pour l’actuel coach du club espagnol, Florentino Pérez ne pouvait pas faire meilleur choix que celui du « Special One » pour redresser le navire madrilène. L’ancien défenseur du Real n’a pas hésité à rendre un hommage appuyé à l’homme de 63 ans, le qualifiant au passage de référence absolue à ses yeux, et laissant entendre qu’il reste le numéro un dans son esprit parmi tous les techniciens qu’il a connus.

À voir

Mercato FC Nantes : Kita dégote un nouveau coach

« Mourinho est la solution pour ce vestiaire indiscipliné ? Je ne comprends pas l’argument du « vestiaire indiscipliné ». Je n’y adhère pas. Le jour où le club prendra une décision concernant l’entraîneur de la saison prochaine, il le fera au moment qu’il jugera opportun. Pour moi, en tant que joueur et fan du Real Madrid, Mourinho est numéro un. Je le pensais il y a un mois, et je le pense toujours.

Il est et restera toujours l’un des nôtres. S’il est là la saison prochaine, je serai très heureux de le voir revenir à la maison », a déclaré Alvaro Arbeloa en conférence de presse ce samedi. Et cela tombe bien, puisque l’affaire serait d’ores et déjà entendue.

Un contrat de deux ans attend Mourinho

La suite après cette publicité

La presse espagnole est catégorique : José Mourinho sera le prochain entraîneur du Real Madrid. D’après le journal Marca, le coach du Benfica quittera ses fonctions cet été, à un an de la fin de son contrat, et retournera à Santiago Bernabeu, 13 ans après son départ.

Lisez aussi : Mercato : José Mourinho évoque en personne un retour au Real



« José Mourinho sera le prochain manager du Real Madrid à 99,9% », précise la publication espagnole. Le quotidien catalan Sport annonce également un accord total entre le président du Real, Florentino Pérez, et l’ancien manager de Chelsea.

Lire la suite sur le Real Madrid

Annonce choc à l’OM : le nouveau Mourinho est enfin là !

À voir

L’incroyable proposition du PSG au Barça pour Fermin Lopez !

LOSC vs Fenerbahçe : Thomas Meunier défie José Mourinho !

José Mourinho devrait s’engager deux saisons en faveur des Merengues, selon le journal AS ce samedi. Au Portugal, le quotidien Record annonce que l’officialisation est prévue en début de semaine prochaine.