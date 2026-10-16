Accueil - Équipe du Sénégal - Sénégal-Maroc au TAS : le titre rendu à Dakar ? Un énorme faux

Non, le Tribunal arbitral du sport n’a pas rendu au Sénégal son titre de champion d’Afrique. Le document qui tourne sur les réseaux sociaux depuis le mercredi 14 octobre, présenté comme la décision finale dans le dossier Sénégal-Maroc au TAS, est un faux. Aucune sentence n’a été publiée à ce jour.

Sénégal-Maroc au TAS : ce que raconte le faux communiqué

Le texte reprend le logo du TAS, un tampon et une signature attribuée à l’institution. Il affirme qu’après « examen approfondi du dossier », le Sénégal remplit « toutes les conditions sportives, réglementaires et éthiques » et doit être reconnu comme détenteur officiel du titre. Il se termine par des félicitations à l’équipe, au staff et au peuple sénégalais.

Les erreurs trahissent le montage. Le document évoque une « CAN 2026 », alors que le litige porte sur la CAN 2025. Il attribue à Matthieu Reeb, directeur général du TAS, une fonction qui n’est pas la sienne. Il tient en quelques lignes, sans aucune motivation juridique, quand une vraie sentence arbitrale s’étale sur des dizaines de pages. Le TAS publie ses décisions sur son site officiel, accompagnées d’un communiqué de presse.

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Le scénario a un air de déjà-vu. En juillet, un premier faux, avec un numéro de procédure inventé (CAS 2026/A/10857), avait poussé l’instance à démentir toute décision en faveur du Sénégal. Le vrai recours sénégalais porte le numéro CAS 2026/A/12295.

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Où en est vraiment la procédure ?

L’audience s’est tenue le 8 octobre à Lausanne, à huis clos, de 9 h 30 à 15 h environ. La formation arbitrale est présidée par le Français Gérald Simon. Elle compte aussi l’Italien Luigi Fumagalli, désigné par la Fédération royale marocaine, et l’Allemand Ulrich Haas, choisi par la Fédération sénégalaise. Les deux fédérations et la CAF ont plaidé, puis l’affaire a été mise en délibéré. Aucune date de sentence n’a été annoncée. Une fenêtre entre le 18 et le 22 octobre circule, sans la moindre confirmation du TAS.

Pourquoi la finale de la CAN 2025 a fini devant le TAS

Le 18 janvier 2026 à Rabat, le Sénégal bat le Maroc 1-0 après prolongation. La fin du temps réglementaire tourne au chaos : un but sénégalais refusé à la 92e minute, un penalty accordé au Maroc à la 98e, puis la sortie des joueurs et du staff sénégalais vers les vestiaires. Le match reste interrompu près d’un quart d’heure. Le Maroc rate son penalty, le Sénégal marque en prolongation.

Le 28 janvier, le jury disciplinaire de la CAF rejette la réclamation marocaine. Dans la foulée, la Fédération sénégalaise renonce à faire appel des sanctions disciplinaires qui la visent après la finale. Le 17 mars, le jury d’appel renverse tout : il déclare le Sénégal forfait en vertu des articles 82 et 84 du règlement de la CAN et homologue un 3-0 pour le Maroc. Dakar saisit le TAS le 25 mars et demande l’annulation de cette décision, ainsi que la reconnaissance de sa victoire 1-0 obtenue sur le terrain. Ce recours n’est pas suspensif. Le Maroc reste donc officiellement champion d’Afrique tant que la sentence n’est pas tombée.

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Chaque faux verdict trouve preneur, à Dakar comme à Rabat, parce que l’attente pèse sur les deux camps. Les Lions de la Teranga, menés par Pape Thiaw le soir de la finale et désormais dirigés par Patrick Vieira, n’ont qu’un document à guetter : celui que le TAS mettra lui-même en ligne.