Accueil - Équipe du Sénégal - Patrick Vieira et le Sénégal débutent au Mozambique sans Sadio Mané

Patrick Vieira dirige ce vendredi 25 septembre son premier match officiel à la tête du Sénégal, un peu plus d’un mois après sa nomination du 19 août. Les Lions de la Teranga se déplacent à Maputo pour affronter le Mozambique en ouverture des éliminatoires de la CAN 2027. Pour ce baptême, le champion du monde 1998 a convoqué 29 joueurs. Sadio Mané, pourtant nommé au Ballon d’Or 2026, n’en fait pas partie.

Où et quand se joue Mozambique-Sénégal ?

La rencontre face aux Mambas a lieu au stade de Zimpeto, dans la capitale mozambicaine, d’après le programme de la sélection publié par SenTV. Le Sénégal partage le groupe E avec l’Éthiopie, le Mozambique et le Soudan, et seuls les deux premiers iront à la CAN 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Quatre jours plus tard, le 29 septembre, la sélection de Patrick Vieira jouera encore à l’extérieur, en Éthiopie, au stade de Bahir Dar.

Les deux premières journées des éliminatoires s’étalent du 24 septembre au 6 octobre. Les 48 sélections engagées sont réparties en douze groupes de quatre et disputent six matchs chacune. Dans les groupes du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie, qualifiés d’office comme pays organisateurs, une seule autre place est en jeu. Le groupe du Sénégal n’est pas concerné.

À voir

PSG : Lamine Yamal veut sa revanche sur Ousmane Dembélé

La fenêtre se terminera en France. Le Sénégal affrontera les Comores en match amical le dimanche 4 octobre à l’Orange Vélodrome de Marseille.

Quelle est la première liste de Patrick Vieira ?

Dans les buts, Mory Diaw, Yehvann Diouf et Ngagne Demba Thiam sont accompagnés de Mamour Ndiaye, le gardien de l’ASSE. La défense s’articule autour du capitaine Kalidou Koulibaly, déjà porteur du brassard lors du sacre continental de 2021 au Cameroun, avec Nobel Mendy, Malang Sarr, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Sadibou Sané, Arona Sanganté et Lamine Sy.

Au milieu, Idrissa Gana Gueye reste le repère, entouré de Pape Alassane Gueye, Lamine Camara, Rassoul Ndiaye, Bara Sapoko Ndiaye et Pape Matar Sarr. L’attaque est la ligne la plus fournie avec dix noms : Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Abdallah Sima, Assane Diao, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Issa Soumaré, Mamadou Diakhon et Pape Moussa Fall.

L’absence de Mané saute aux yeux. L’attaquant de 34 ans figure parmi les 30 nommés du Ballon d’Or 2026 dévoilés le 8 septembre, mais il ne fait pas partie des dix attaquants retenus pour ces deux déplacements. Deuxième du Ballon d’Or en 2022, il avait aussi transformé le tir au but décisif de la finale de la CAN 2021 face à l’Égypte, à Yaoundé. L’ancien Parisien Ibrahim Mbaye, lui, fait partie du voyage.

À voir

OM : La date de retour de Kondogbia et Nnadi est enfin connue

Lire aussi : Officiel : Patrick Vieira succède à Pape Thiaw au Sénégal

Pourquoi le Sénégal est-il un défi à part pour Patrick Vieira ?

Né à Dakar le 23 juin 1976, arrivé en France enfant, Patrick Vieira a fait toute sa carrière internationale avec les Bleus : 107 sélections, un titre de champion du monde en 1998 et un Euro en 2000. Comme entraîneur, il est passé par New York City FC, l’OGC Nice de 2018 à 2020, Crystal Palace de 2021 à 2023, Strasbourg puis le Genoa. Le Sénégal est la première sélection qu’il dirige.

Il prend la suite de Pape Thiaw, lui-même successeur d’Aliou Cissé fin 2024, avec une équipe championne d’Afrique en 2021 et habituée aux phases finales. Face à l’Éthiopie, au Mozambique et au Soudan, le Sénégal part favori du groupe E, ce qui laisse peu de marge à un nouveau sélectionneur qui démarre par deux matchs loin de Dakar.

Lire aussi : Mercato OM : Fin du suspense ! Ce milieu de terrain a enfin signé

À voir

Mercato LOSC : Le milieu Gjivai Zechiël s’éloigne de Lille

Toute l’actualité des Lions est à suivre dans notre rubrique équipe du Sénégal.