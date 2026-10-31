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Meilleur joueur africain de Liga au printemps, buteur décisif en finale de la CAN en janvier : Pape Gueye ne joue plus les modestes. À quelques jours de recevoir le PSG avec Villarreal en Ligue des champions, le milieu du Sénégal a assumé publiquement viser le Ballon d’Or africain, qui sera remis le 7 décembre à Lagos.

Pape Gueye et le Ballon d’Or africain : « forcément candidat »

Invité cette semaine sur un plateau de télévision, l’ancien Marseillais a écarté toute fausse pudeur. « On est forcément candidat au Ballon d’or africain », a-t-il lancé, avant d’ajouter : « Le Ballon d’or fait partie de mes objectifs. » Pas question pour autant de faire campagne. « Je ne suis pas quelqu’un qui va se vendre », a glissé le joueur de 27 ans, qui renvoie la décision aux votants : « ce n’est pas à moi de voter, on verra bien. »

Son meilleur argument, il le formule lui-même : « J’ai su marquer à des moments importants, pour l’histoire de mon pays. » Le 18 janvier, c’est lui qui a inscrit l’unique but de la finale face au Maroc, pays hôte, en prolongation. Ce 1-0 a offert aux Lions de la Teranga leur deuxième titre continental. Les supporters de l’équipe du Sénégal ne l’ont pas oublié. Les votants de la CAF non plus, sans doute.

Un premier trophée individuel gagné en Liga

Le reste du dossier s’est construit en Espagne. Fin mai, il a été élu meilleur joueur africain de la saison 2025/2026 de Liga avec 38 % des voix. Iñaki Williams (Athletic Club), lauréat des deux éditions précédentes, a récolté 24 %, devant Nicolas Pépé, son propre coéquipier, à 22 %. C’était le premier trophée individuel de sa carrière professionnelle.

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Les chiffres suivent : 30 matchs de Liga, 5 buts et 2 passes décisives, dont un but lors du 5-1 infligé à l’Atlético de Madrid à la dernière journée. Villarreal a fini troisième et retrouvé la Ligue des champions. Gueye, lui, a rouvert son compteur dès la première journée de la nouvelle saison, mi-août.

La concurrence reste rude. Achraf Hakimi, sacré l’an dernier, est cité parmi les favoris, tout comme Victor Osimhen, son compatriote Ismaïla Sarr ou le Marocain Ismael Saibari, remarqué lors de la Coupe du monde. Gueye peut toutefois revendiquer ce que peu d’entre eux possèdent : le but qui a décidé la CAN.

De l’OM à Villarreal, le pari du temps de jeu

Sa trajectoire donne du relief à cette ambition. Après quatre saisons à Marseille, entrecoupées d’un prêt au FC Séville lors de la seconde partie de l’exercice 2022/2023 (16 matchs), il a rejoint Villarreal libre en juillet 2024, pour quatre ans. « J’avais besoin de trouver un projet où j’allais avoir du temps de jeu », avait-il expliqué. Le pari a payé. Il garde pourtant un œil sur son ancien club, dont il a récemment évoqué la triste situation.

Villarreal-PSG, une vitrine face à Hakimi

Le rendez-vous de mardi (21 heures, Estadio de la Cerámica) tombe à point. Les deux clubs ne se sont jamais affrontés en match officiel. Paris arrive en leader de la phase de ligue, avec trois victoires et 14 buts. Villarreal pointe au 19e rang avec 3 points : battu à Dortmund (3-2) et à Anfield (4-3), il s’est relancé contre Naples (3-1), avec Gueye titulaire.

En face, il devrait retrouver Achraf Hakimi, auteur d’un triplé lors du succès parisien au Havre (5-1). Un duel direct entre deux prétendants au même trophée, à cinq semaines de la cérémonie de Lagos. Pour l’ancien Marseillais, habitué des Classiques face à Paris, une performance contre le leader européen pèserait plus lourd que n’importe quel discours.

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