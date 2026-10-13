Éliminatoires CAN 2027 : 21 places, le Nigeria en énorme danger

Les éliminatoires CAN 2027 reprennent le mercredi 11 novembre avec la 3e journée, suivie de la 4e le dimanche 15 novembre. Après deux matchs, huit sélections ont fait le plein, le Ghana n’a pas pris un point et le Nigeria, battu 3-0 par la Guinée-Bissau, se retrouve dans l’un des trois groupes où un seul billet est distribué. Voici le calendrier des éliminatoires CAN 2027, le format, le classement des douze groupes et ce qui se joue en novembre.

Mise à jour du 13 octobre 2026 : classements des éliminatoires CAN 2027 arrêtés après la 2e journée, en intégrant Angola-Malawi (3-1), reporté au 6 octobre.

Éliminatoires CAN 2027 : 48 équipes, 12 groupes et 21 billets

Cinquante-quatre fédérations se sont engagées dans les qualifications CAN 2027. Les douze plus mal classées au classement FIFA de janvier 2026 ont dû passer par un tour préliminaire aller-retour, disputé du 25 au 31 mars 2026. Le Soudan du Sud, le Burundi, la Somalie, le Lesotho, l’Érythrée et l’Éthiopie s’en sont extraits pour rejoindre les 42 autres sélections en phase de groupes.

Le Nigeria face à la Tanzanie à la CAN 2025. Les deux sélections se retrouvent en novembre (Foot Sur 7)

Le reste tient en quelques chiffres. Douze groupes de quatre, des matchs aller et retour, six rencontres par équipe entre septembre 2026 et mars 2027. Les deux premiers de chaque poule partent en phase finale, qui réunira 24 nations. Trois places sont déjà attribuées au Kenya, à la Tanzanie et à l’Ouganda, organisateurs de la première CAN partagée entre trois pays, baptisée Pamoja (« ensemble » en swahili). Il reste donc 21 tickets pour 45 prétendants.

Kenya, Tanzanie, Ouganda : la règle qui change tout dans trois groupes

Les trois pays hôtes ne sont pas dispensés des éliminatoires CAN 2027. Ils disputent leurs six matchs comme tout le monde et leurs résultats comptent au classement, mais leur rang final n’a aucune incidence sur leur présence à la CAN. Dans les groupes D, H et L, une seule place est donc en jeu, pour la mieux classée des trois autres sélections.

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Dans le groupe D, l’Afrique du Sud a déjà pris une option sérieuse avec six points, une victoire 2-1 contre la Guinée puis un 5-0 face à l’Érythrée. La Guinée s’est relancée contre le Kenya grâce à un but de Serhou Guirassy (1-0) et pointe à trois longueurs. En novembre, elle affronte deux fois l’Érythrée pendant que les Bafana Bafana enchaînent deux matchs contre le Kenya.

Le groupe H ressemble davantage à une loterie. L’Ouganda mène avec quatre points, ce qui ne change rien pour lui. Derrière, le Botswana et la Tunisie ont deux points chacun après deux nuls, dont un 2-2 entre eux, et la Libye en compte un. Pour les Aigles de Carthage, la double confrontation avec la Libye les 11 et 15 novembre prend des airs de derby à ne surtout pas perdre.

Le cas le plus brûlant des éliminatoires CAN 2027 se trouve dans le groupe L. Le Nigeria, triple vainqueur de la compétition (1980, 1994, 2013), a pris une claque 3-0 contre la Guinée-Bissau lors de la 2e journée. Les Djurtus ont fait le plein, avec une différence de buts de +5, alors que les Super Eagles n’ont que trois points. La Tanzanie étant qualifiée d’office, un seul billet existe pour ces deux équipes et Madagascar. En novembre, le Nigeria joue deux fois la Tanzanie quand la Guinée-Bissau affronte deux fois Madagascar. Un faux pas de plus et l’écart deviendrait difficile à combler en mars.

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Calendrier des éliminatoires CAN 2027 : les dates à retenir

Les deux premières journées des éliminatoires CAN 2027 se sont jouées fin septembre et début octobre. Les quatre suivantes sont regroupées en deux fenêtres internationales, chaque fois avec un match aller et un match retour contre le même adversaire en l’espace de quatre jours.

Journée Date Statut 1re journée Fin septembre 2026 Jouée 2e journée Du 29 septembre au 1er octobre 2026 Jouée 3e journée Mercredi 11 novembre 2026 À venir 4e journée Dimanche 15 novembre 2026 À venir 5e journée Mercredi 24 mars 2027 À venir 6e journée Dimanche 28 mars 2027 À venir Phase finale Du samedi 19 juin au samedi 17 juillet 2027 Kenya, Tanzanie, Ouganda Calendrier des éliminatoires CAN 2027 et de la phase finale.

Ces dates de la CAN 2027 marquent un retour à l’été. L’édition marocaine s’était tenue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, en pleine saison des championnats européens. En juin et juillet 2027, les clubs n’auront pas à se priver de leurs internationaux africains en cours d’exercice. Les scores de novembre seront intégrés à cette page et à notre rubrique CAN, Coupe d’Afrique des Nations.

Le programme de novembre, groupe par groupe

La 4e journée est le match retour de la 3e. Chaque sélection croise donc deux fois le même adversaire en cinq jours, un format qui peut faire basculer un groupe d’un coup.

Groupe 3e journée (11 novembre) 4e journée (15 novembre) A Maroc – Niger ; Gabon – Lesotho Niger – Maroc ; Lesotho – Gabon B Égypte – Malawi ; Angola – Soudan du Sud Malawi – Égypte ; Soudan du Sud – Angola C Côte d’Ivoire – Gambie ; Ghana – Somalie Gambie – Côte d’Ivoire ; Somalie – Ghana D Afrique du Sud – Kenya ; Guinée – Érythrée Kenya – Afrique du Sud ; Érythrée – Guinée E RD Congo – Sierra Leone ; Guinée équatoriale – Zimbabwe Sierra Leone – RD Congo ; Zimbabwe – Guinée équatoriale F Bénin – Centrafrique ; Burkina Faso – Mauritanie Centrafrique – Bénin ; Mauritanie – Burkina Faso G Cameroun – Namibie ; Comores – Congo Namibie – Cameroun ; Congo – Comores H Ouganda – Botswana ; Tunisie – Libye Botswana – Ouganda ; Libye – Tunisie I Algérie – Togo ; Zambie – Burundi Togo – Algérie ; Burundi – Zambie J Sénégal – Soudan ; Mozambique – Éthiopie Soudan – Sénégal ; Éthiopie – Mozambique K Mali – Rwanda ; Cap-Vert – Liberia Rwanda – Mali ; Liberia – Cap-Vert L Nigeria – Tanzanie ; Madagascar – Guinée-Bissau Tanzanie – Nigeria ; Guinée-Bissau – Madagascar Programme des 3e et 4e journées des éliminatoires CAN 2027.

Classement des éliminatoires CAN 2027 après la 2e journée

Le Maroc, la Côte d’Ivoire, la Gambie, l’Afrique du Sud, la RD Congo, le Mali, le Rwanda et la Guinée-Bissau comptent six points sur six. Le tableau ci-dessous donne le classement des éliminatoires CAN 2027 dans chaque groupe, avec les points et la différence de buts. En cas d’égalité, les confrontations directes priment.

Groupe 1er 2e 3e 4e A Maroc 6 pts (+4) Gabon 3 pts (0) Niger 3 pts (-1) Lesotho 0 pt (-3) B Égypte 4 pts (+5) Angola 4 pts (+2) Malawi 3 pts (-1) Soudan du Sud 0 pt (-6) C Côte d’Ivoire 6 pts (+4) Gambie 6 pts (+3) Somalie 0 pt (-3) Ghana 0 pt (-4) D Afrique du Sud 6 pts (+6) Guinée 3 pts (0) Érythrée 1 pt (-5) Kenya* 1 pt (-1) E RD Congo 6 pts (+3) Zimbabwe 3 pts (0) Guinée équatoriale 3 pts (-1) Sierra Leone 0 pt (-2) F Bénin 4 pts (+1) Burkina Faso 4 pts (+1) Mauritanie 3 pts (+1) Centrafrique 0 pt (-3) G Cameroun 4 pts (+2) Comores 3 pts (-1) Namibie 3 pts (0) Congo 1 pt (-1) H Ouganda* 4 pts (+1) Botswana 2 pts (0) Tunisie 2 pts (0) Libye 1 pt (-1) I Algérie 4 pts (+2) Zambie 3 pts (0) Togo 3 pts (-1) Burundi 1 pt (-1) J Sénégal 4 pts (+1) Mozambique 4 pts (+3) Soudan 3 pts (-2) Éthiopie 0 pt (-2) K Rwanda 6 pts (+3) Mali 6 pts (+3) Cap-Vert 0 pt (-3) Liberia 0 pt (-3) L Guinée-Bissau 6 pts (+5) Nigeria 3 pts (-2) Madagascar 1 pt (-1) Tanzanie* 1 pt (-2) Classement des éliminatoires CAN 2027 après la 2e journée. * Pays hôte, qualifié d’office pour la phase finale.

Le chiffre qui saute aux yeux concerne le Ghana. Zéro point, une différence de buts de -4, dernier de son groupe derrière la Somalie. Les Black Stars ont d’abord perdu 2-0 face à la Côte d’Ivoire, lors du premier match du second mandat d’Hervé Renard à Bouaké, puis se sont effondrés contre la Gambie. Ils menaient 2-0 après une demi-heure et ont fini par perdre 2-4, les Scorpions marquant à la 37e, à la 42e, à la 59e et à la 91e minute.

Déjà absent de la CAN 2025 au Maroc, le Ghana doit battre deux fois la Somalie en novembre. Même avec six points de plus, il lui faudrait encore que l’un des deux leaders perde ses deux matchs contre l’autre pour revenir à hauteur.

Trois équipes ont gagné leurs deux matchs sans encaisser le moindre but : le Maroc, la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau. Finaliste battu de la CAN 2025 à domicile, le Maroc affronte deux fois le Niger en novembre, pendant que le Gabon, à égalité de points avec les Nigériens, joue à deux reprises le Lesotho, dernier sans point. Deux succès marocains laisseraient le Niger à neuf longueurs avant les deux journées de mars. Dans le groupe E, la RD Congo aborde sa double confrontation avec la Sierra Leone, dernière, avec trois points d’avance sur le duo Zimbabwe, Guinée équatoriale.

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Dans ces éliminatoires CAN 2027, deux doubles confrontations ressemblent à des finales avant l’heure. Côte d’Ivoire-Gambie et Mali-Rwanda opposent des équipes à six points. Dans le groupe K, le Cap-Vert, qualifié pour la Coupe du monde 2026, n’a toujours pas ouvert son compteur après ses défaites contre le Mali (1-3) et le Rwanda (1-2).

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Chez les gros calibres, l’Égypte a corrigé le Soudan du Sud 5-0 après un 0-0 contre l’Angola, qui a ensuite battu le Malawi 3-1. L’Algérie a dû courir après le score face au Burundi, menée 2-0 avant d’arracher le 2-2. Le Sénégal de Patrick Vieira, tenant du titre depuis sa victoire face au Maroc en janvier 2026 à Rabat, totalise quatre points, autant que le Mozambique, qui a écrasé le Soudan 4-1. Le Cameroun, tenu 1-1 par le Congo, reste en tête du groupe G avec un point d’avance.

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Le groupe F est le plus serré des éliminatoires CAN 2027. Bénin, Burkina Faso et Mauritanie se tiennent en un point, avec la même différence de buts (+1). Le double Burkina Faso-Mauritanie de novembre pourrait décider qui décroche le second billet, voire le premier.

Éliminatoires CAN 2027 : vos questions

Combien d’équipes se qualifient pour la CAN 2027 ?

À l’issue des éliminatoires CAN 2027, 24 équipes disputeront la phase finale. Les trois pays hôtes sont qualifiés d’office, 18 billets reviennent aux deux premiers des neuf groupes sans pays organisateur et les 3 derniers à la meilleure équipe non hôte des groupes D, H et L.

Quand ont lieu les prochains matchs des éliminatoires CAN 2027 ?

La 3e journée se joue le mercredi 11 novembre 2026 et la 4e le dimanche 15 novembre. Les deux dernières sont programmées le 24 et le 28 mars 2027.

Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda jouent-ils les qualifications ?

Oui. Ils disputent leurs six matchs des éliminatoires CAN 2027 et leurs résultats pèsent sur le classement de leurs adversaires, mais leur place en phase finale est garantie quel que soit leur rang.

Quelles sont les dates de la CAN 2027 ?

Une fois les éliminatoires CAN 2027 bouclés, la phase finale se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le débat sur son rythme, lui, n’est pas clos : la CAF réfléchit à revenir sur le passage à une CAN tous les quatre ans.

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