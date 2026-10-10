Accueil - CAN – Coupe d'Afrique des Nations - CAN tous les deux ans : la CAF envisage un important retour en arrière

Dix mois après avoir acté une Coupe d’Afrique des nations tous les quatre ans à partir de 2028, la CAF rouvre le dossier. Vendredi 9 octobre, à Sal, au Cap-Vert, Patrice Motsepe a reconnu qu’un retour de la CAN tous les deux ans était à l’étude. Rien n’est tranché, mais le président de l’instance a laissé la porte bien ouverte à un retour au rythme biennal.

CAN tous les deux ans : ce qu’a dit Patrice Motsepe

Le dirigeant sud-africain parlait à la clôture de la conférence stratégique de la Confédération africaine de football, organisée sur l’île cap-verdienne. « Nous examinons la possibilité de ramener la CAN tous les deux ans. Cela fait l’objet d’un examen », a-t-il déclaré. Il n’a donné ni calendrier ni date de vote.

Depuis 1968, la CAN se dispute tous les deux ans. Le passage à quatre ans aurait rompu avec près de soixante ans d’habitude pour les sélections africaines et leurs supporters.

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Pourquoi la CAN tous les quatre ans ne passe pas

Le 20 décembre 2025, à Rabat, à la veille du coup d’envoi de la CAN au Maroc, Motsepe avait officialisé le passage au rythme quadriennal. « Ce changement vise à harmoniser le calendrier africain avec celui du football mondial », justifiait alors Patrice Motsepe. En échange, la CAF promettait une Ligue des nations africaine annuelle dès 2029, ouverte aux 54 sélections du continent, réparties en quatre zones, avec une phase finale en novembre et davantage de prize-money.

Le jour même, le patron du football africain prononçait pourtant la phrase qui pèse aujourd’hui sur le débat : « Historiquement, la CAN était notre principale source de financement. » Passer à quatre ans, c’est deux fois moins d’éditions à vendre aux diffuseurs et aux sponsors, en misant sur une Ligue des nations qui n’a encore rien prouvé sur le plan commercial.

Les critiques ont suivi, de supporters comme d’acteurs du football africain, qui redoutent une perte de visibilité médiatique et de revenus. Même en interne, le doute s’est installé. Tanou Diallo, journaliste et officier média de la CAF, estime que le passage à quatre ans « semblait irréfléchi » au regard de ses conséquences financières.

La CAN 2027 en Afrique de l’Est, seule certitude

Quoi qu’il arrive, la prochaine édition aura bien lieu au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 18 juillet 2027. Les qualifications sont lancées, comme l’a rappelé le récent Lesotho-Maroc. « Nous irons au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, nous aurons la CAN la plus réussie », a promis Motsepe à Sal, en évoquant le « profond engagement » des trois chefs d’État concernés. Le Sénégal, sacré en janvier 2026 à Rabat face au Maroc, défendra son titre.

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Pour les clubs de Ligue 1, ce tournoi estival est plutôt une bonne nouvelle. L’édition marocaine, jouée de décembre à janvier, les avait privés de leurs internationaux africains en pleine saison. Une CAN en juin et juillet ne touche que la préparation estivale.

Le vrai casse-tête commence après. Si la CAF revient au rythme biennal, l’édition suivante tomberait en 2029, l’année même où la Ligue des nations africaine doit être lancée. Deux compétitions de sélections la même saison, sur un calendrier international déjà saturé, l’équation reste entière pour l’instance.

La CAN aura-t-elle lieu tous les deux ou tous les quatre ans ?

Pour l’instant, la règle officielle reste celle annoncée en décembre 2025 : une CAN tous les quatre ans après l’édition 2027. Le retour à une CAN tous les deux ans est seulement à l’étude, sans vote programmé. Retrouvez toute l’actualité de la compétition dans notre rubrique CAN, Coupe d’Afrique des Nations.

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