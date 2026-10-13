Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - « Salvar » Yan Diomandé, l’ivoirien à 125 M€ qui sauve le Real

Yan Diomandé a marqué son premier but sous le maillot du Real Madrid samedi soir, au moment où José Mourinho en avait le plus besoin. Le seul but du 1-0 contre Villarreal, au Santiago Bernabéu, lors de la 8e journée de Liga, porte la signature de l’ailier ivoirien de 19 ans. Une dizaine de minutes plus tard, Vinicius Junior était expulsé. Dans la presse madrilène, les titres du week-end tournent autour du même verbe : « salvar ».

Yan Diomandé titulaire à la place de Vinicius

Vendredi, interrogé sur la présence de l’Ivoirien Yan Diomandé dans le onze, José Mourinho avait fermé la porte : « Je ne répondrai pas sur le fait qu’il joue ou non. Je ne mens pas, et je ne vous dirai pas qui va jouer. » Le lendemain, l’ailier démarrait, pour la troisième fois depuis son arrivée, et Vinicius restait sur le banc.

Le match n’a pas tout de suite donné raison au Portugais. Kylian Mbappé a trouvé le poteau dès la 6e minute et le Bernabéu a sifflé ses joueurs à la pause.

Peu après l’heure de jeu, Federico Valverde glisse un ballon en profondeur. Yan Diomandé contrôle, se retourne et croise sa frappe. Le juge de touche lève son drapeau, la VAR le rabaisse. 1-0.

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« Je suis heureux. J’attendais ce premier but depuis un moment, je suis content pour moi comme pour l’équipe », a confié le joueur aux médias du club. Sur l’action : « À cet endroit, je crois que la seule option était de contrôler, de me retourner et de frapper. »

Le soulagement est à la hauteur du prix. Recruté le 6 août au RB Leipzig pour un montant annoncé à 125 millions d’euros, bonus non compris, il est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club (nous avions détaillé ce transfert record cet été). Né à Abidjan en novembre 2006, il n’avait plus marqué en match officiel depuis avril.

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Vinicius expulsé, Yan Diomandé en pole pour le Clasico

Entré à la 52e minute à la place de Trent Alexander-Arnold, Vinicius a cru doubler la mise sur un service de Jude Bellingham. La VAR a remonté l’action et repéré un tirage de cheveux sur Nathan Saliba au départ du mouvement. Après visionnage, l’arbitre Isidro Díaz de Mera a annulé le but et sorti le rouge direct. Le Real a fini à dix. Mourinho n’est pas venu en conférence de presse.

Le Brésilien risque gros. Le règlement de la Fédération espagnole prévoit au moins deux matchs de suspension pour un geste violent hors action de jeu. Deux journées suffiraient à le priver du match contre le FC Séville puis du Clasico au Camp Nou, le 25 octobre. Avec 18 points, le Real pointe à six longueurs du Barça, qui a gagné ses huit premiers matchs.

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Roma-Real Madrid : Yan Diomandé encore titulaire ?

La suspension ne vaut que pour la Liga. Mercredi à 21 heures, au Stadio Olimpico, Vinicius pourra jouer contre l’AS Rome pour la 2e journée de Ligue des champions. Mourinho y retrouve un club qu’il a entraîné de 2021 à 2024.

Les compositions probables publiées avant le match divergent. Certaines replacent Vinicius à gauche, logique puisque Mourinho devra s’en passer pendant au moins deux matchs de championnat. D’autres maintiennent l’Ivoirien dans le onze, pour lui donner du rythme avant le Camp Nou.

L’intéressé a dit samedi ce que représente cette compétition : « Jouer la Ligue des champions, c’est le rêve de tout enfant, et je suis reconnaissant de la jouer avec le Real Madrid. » Si la sanction de Vinicius tombe comme prévu, c’est lui qui part favori pour occuper le couloir gauche à Barcelone.

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