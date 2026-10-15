Quatre ans et neuf mois sans jouer en Angleterre, et un retour au pire endroit possible. Mercredi soir à Villa Park, Mason Greenwood, l’ex-buteur de l’OM, a été hué dès l’annonce des compositions avant d’être visé par des chants le traitant de « délinquant sexuel ». C’était pendant qu’Aston Villa écrasait Fenerbahçe 6-0 en Ligue des champions. L’ex-Marseillais, 25 ans, n’a pourtant jamais été condamné : les poursuites engagées contre lui ont été toutes abandonnées en février 2023.

Mason Greenwood, cible de Villa Park du début à la fin

Titulaire, Mason Greenwood a été sifflé dès son apparition à l’échauffement, puis à chaque ballon touché. Quand l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille restait au sol après un contact, une partie des tribunes applaudissait. Peu avant la pause, avec trois buts d’avance, les supporters des Villans ont lancé un « Greenwood, quel est le score ? », suivi d’un chant affirmant que « Mason Greenwood est un délinquant sexuel ».

Même le commentateur de TNT Sports, diffuseur du match au Royaume-Uni, a sauté son nom au moment de citer les anciens joueurs de Premier League alignés par le club turc.

L'ex-Marseillais Mason Greenwood taxé de «délinquant sexuel» 6

Sur le terrain, la soirée a tourné à l’humiliation pour Greenwood et ses coéquipiers face à l’équipe d’Unai Emery. Johan Manzambi a ouvert le score à la 12e minute, Nicolas Jackson a signé un doublé avant la pause (31e, 39e), Ross Barkley en a fait autant en seconde période, dont un penalty, et Tammy Abraham a conclu à la 90e. C’est la plus large victoire européenne de l’histoire d’Aston Villa, et sa première victoire à domicile de la saison.

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Délinquant sexuel ? Ce que dit vraiment le dossier Greenwood

En janvier 2022, sa compagne de l’époque publie sur les réseaux sociaux des photos et un enregistrement audio l’accusant de violences. Greenwood, alors à Manchester United, est arrêté puis inculpé en octobre 2022 de tentative de viol, de comportement coercitif et d’agression. Il a toujours nié. Le 2 février 2023, le parquet britannique abandonne les poursuites, invoquant le retrait de témoins clés et l’apparition d’éléments nouveaux. Le couple s’est depuis marié et a des enfants.

🚨🚨 MASON GREENWOOD 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 TRAITÉ DE « DÉLINQUANT SEXUEL » PAR LE PUBLIC D'ASTON VILLA !! 🥶🤯



Pour son retour en Angleterre, il a vécu un véritable cauchemar sur le terrain et en tribunes.



Copieusement sifflé, il a été ciblé par des chants hostiles rappelant son passé judiciaire… pic.twitter.com/Hg0sJvi2uv — BeFootball (@_BeFootball) October 15, 2026

Manchester United ne l’a jamais réintégré. Prêté à Getafe en 2023-2024, Mason Greenwood a ensuite relancé sa carrière à l’OM, où les tribunes de Ligue 1 l’ont largement épargné, comme celles de Getafe avant elles. Il y a terminé co-meilleur buteur de Ligue 1 en 2024-2025 avec 21 buts, avant de rejoindre Istanbul. Villa Park lui a rappelé que l’Angleterre, elle, n’a pas tourné la page.

L’ex-Marseillais retrouvera vite un public acquis

Le prochain rendez-vous anglais de Fenerbahçe en Ligue des champions, contre Liverpool début novembre, se jouera au stade Şükrü-Saracoğlu d’Istanbul, devant des supporters qui le soutiennent. Le 6-0 de Birmingham plombe la différence de buts des Turcs dans cette phase de ligue. Ils avaient pourtant éliminé Lyon en barrages avec Greenwood et Mattéo Guendouzi dans leurs rangs.

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