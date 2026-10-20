Real Madrid : Yan Diomandé « menace » Vinicius Jr

Il a suffi d’un dimanche sans Vinicius Jr pour que Yan Diomandé relance le débat sur l’avenir du brésilien. Titulaire côté gauche lors de la large victoire du Real Madrid contre Séville (4-1), l’ailier ivoirien a servi Arda Güler sur l’ouverture du score, puis a conclu lui-même en fin de match, au bout d’une course en solitaire et d’une frappe du pied droit. À 19 ans, Yan Diomandé livre au Real Madrid une vraie concurrence à Vinicius, privé de Liga pour encore trois rencontres.

Yan Diomandé, des chiffres qui dérangent Vinicius

Une statistique circule en Espagne depuis dimanche soir. Depuis le début de la saison, Diomandé a réussi 30 dribbles sur 45 tentés. Vinicius en est à 16 sur 38, alors que l’Ivoirien a joué près de 200 minutes de moins. Face aux Andalous, il a touché 86 ballons.

Le 10 octobre, José Mourinho l’avait déjà préféré au Brésilien. Diomandé avait alors inscrit l’unique but contre Villarreal, son premier en blanc. Vinicius, entré à la 52e minute, s’était fait expulser vingt minutes plus tard pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba. Le comité de discipline de la fédération espagnole lui a infligé quatre matchs de suspension.

Mourinho calme le jeu autour de son ailier ivoirien

En conférence de presse, le Portugais a soufflé le chaud et le froid. « Il a fait un grand match, il a fait un très bon match, mais je pense qu’il doit s’améliorer », a-t-il lancé, avant d’enfoncer le clou : « Il est jeune, il est encore naïf. C’est encore un produit qui n’est pas fini. » Il a aussi glissé que son joueur portait moins le numéro 25 que les 125 millions d’euros payés pour lui.

À voir

Ligue 1 : Govou conseille l’OL pour le match contre le PSG

Lire aussi : Kylian Mbappé : ce que la presse espagnole reproche au Madrilène

La phrase suivante en dit long sur la façon dont il gère les deux ailiers : « Je me souviens très bien de l’arrivée de Vini Jr au Real Madrid : deux, trois ans plus tard, c’était un joueur de très haut niveau. » Mourinho protège le Brésilien en rappelant son parcours, et il installe dans le même temps l’idée que Diomandé suit la même trajectoire, avec de l’avance.

Real Madrid-Leipzig, le vrai test de la hiérarchie

La sanction de Vinicius ne vaut que pour le championnat car mercredi à 21 h, il pourra retrouver la Ligue des champions face au RB Leipzig, l’ancien club de Diomandé, où l’Ivoirien avait marqué 12 buts en Bundesliga la saison dernière. Le Real Madrid, 8e de la phase de ligue avec 6 points, ne peut pas se permettre un faux pas au Bernabéu.

Dimanche 25 octobre, en revanche, Vinicius regardera le Clasico depuis les tribunes. Yan Diomandé a donc toutes les chances de démarrer chez le leader barcelonais, qui compte six points d’avance sur les Madrilènes. Le dilemme de Mourinho se joue donc mercredi entre relancer Vinicius pour le garder concerné, ou laisser filer la série d’un joueur auteur de cinq participations à des buts lors de ses cinq dernières apparitions. Toute l’actualité du Real Madrid et des grands clubs européens suivra ce choix de près.

À voir

ASSE : toujours devant au score, la statistique des Verts !

Recruté à Leipzig l’été dernier pour 125 millions d’euros hors bonus, sous contrat jusqu’en 2033, Yan Diomandé fêtera ses 20 ans le 14 novembre.

Lire aussi : Côte d’Ivoire-Ghana : Hervé Renard ouvre son deuxième mandat à Bouaké