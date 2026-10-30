Accueil - PSG mercato - Mercato : Ciblé par United, Lucas Hernandez lance un appel au PSG

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En ce début de saison, Lucas Hernandez semble monter en puissance. Sa très belle prestation face au FC Barcelone lui a sans doute fait marquer des points auprès de Luis Enrique. Si bien que le défenseur polyvalent nourrit déjà de grandes ambitions pour son avenir proche.

Lucas Hernandez récuse United et vise une prolongation au PSG

Lors du dernier mercato estival, Manchester United a coché le nom de Lucas Hernandez pour renforcer sa défense. Cependant, le défenseur français a été très clair : il souhaite rester au Paris Saint-Germain et n’envisage pas encore un départ. De son côté, le PSG n’était pas fermé à l’idée d’un transfert si une offre intéressante se présentait.

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Mais à partir du moment, où l’ancien joueur du Bayern Munich a exprimé sa volonté de poursuivre l’aventure à Paris, le club de la capitale n’a pas souhaité le pousser vers la sortie. Malgré cette position, cela n’empêche pas plusieurs clubs européens, dont Manchester United, de suivre attentivement sa situation.

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Ragaillardi par son match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, le joueur de 30 ans souhaiterait désormais prolonger son contrat au-delà de juin 2028, selon les dernières informations de PSG Inside Actus. Cependant, la direction du Paris Saint-Germain n’aurait pas encore priorisé cette demande pour le moment. Le natif de Marseille va donc devoir prendre son mal en patience.

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« Lucas Hernandez souhaite prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Toutefois, pour le moment, la direction parisienne n’en fait pas une priorité et préfère se concentrer sur d’autres dossiers », rapporte le média spécialisé. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, club pour lequel le Champion du monde 2018 a désormais disputé le plus de matchs (114, contre 110 avec l’Atlético Madrid), Lucas Hernandez est pourtant passé d’un taulier attendu à une doublure peu fiable.

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Sa première saison, plutôt démarrée défenseur central, avait donné des garanties jusqu’à sa rupture des ligaments croisés en mai 2024. Si Lucas Hernandez maintient ce niveau de performance cet automne et cet hiver, les inquiétudes récentes autour du Paris SG sans plan B seraient vite renvoyées aux calendes grecques.