OL Mercato : Retour de Mariano Diaz à Lyon, une bonne idée ?

En quête de renforts offensifs pour compenser les absences de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, l’ OL réfléchirait au retour de Mariano Diaz à Lyon. Une piste sur laquelle Yvan Le Mée a livré son opinion.

Grosse performance de Mariano Diaz à l' OL !

Le retour de Mariano Diaz à l’ OL sera-t-il une bonne idée ou une erreur de casting pour le club rhodanien ? L'équipe de Jean-Michel Aulas cherche à se renforcer cet hiver, après les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde.

L’avant-centre du Real Madrid a joué une saison (2017-2018) avec l’ Olympique Lyonnais. Il avait inscrit 18 buts et délivré 5 passes décisives en Ligue 1 en 34 apparitions. Il avait fini 5e meilleur buteur du championnat et 2e meilleur fusil des Gones, derrière Memphis (19 buts).

Fort de ces performances à Lyon, Mariano Diaz avait été rapatrié par les Merengues, le 29 août 2018. Le club madrilène avait activé la priorité d’achat, dont il disposait dans le contrat de Mariano Diaz. Ce dernier avait ainsi retrouvé le Real Madrid contre un chèque de 25 M€, après seulement une saison à l’ OL. Mais le retour de l’attaquant de 26 ans s’est vite transformé en cauchemar.

Comment le retour de Mariano Diaz au Real s'est transformé en cauchemar ?

Demandé par Julen Lopetegui, Mariano Diaz est vite tombé en disgrâce. En effet, le coach, qui avait souhaité son retour, a été limogé au bout de quatre mois et demi (12 juin 2018 - 29 octobre 2018). Il a été remplacé par Santiago Solari avec qui l’ancien Lyonnais n’a pas eu le temps de jeu escompté.

Puis Zinedine Zidane, celui-là même qui avait poussé Mariano Diaz vers le club rhodanien, est redevenu entraineur du Real Madrid, le 11 mars 2019, à la place de Solari limogé à son tour. Du coup, le Dominicain est tombé aux oubliettes sous Zizou, qui ne compte pas sur lui. La preuve : il n’a pas joué un match lors de la première phase du championnat.

Mais à l’occasion du Mercato hivernal, le nom du combatif avant-centre circule à Lyon. La rumeur évoque son possible retour entre Rhône et Saône pour renforcer l’équipe de Rudi Garcia, qui a perdu Memphis Depay (attaquant) et Jeff Reine-Adélaïde (milieu offensif) pour le reste de la saison.

Mariano Diaz, le remplaçant idéal de Memphis Depay ?

Selon les commentaires d' Yvan Le Mée, le joueur indésirable au sein de la Maison Blanche pourrait rendre service à l' OL, comme lors de son unique saison. En effet, l’agent de joueurs valide la piste menant vers ce dernier. « Pourquoi ne pas faire revenir Mariano Diaz ? Il connait la maison, le club, ça a très bien fonctionné pour lui à Lyon, il ne joue pas au Real… », a-t-il confié à Foot Mercato.

S’il est d’accord pour le retour du natif de Premia de Mar (Espagne) dans la capitale des Gaules dans ce mois de janvier, en revanche, il rejette l’idée de rapatrier Kevin Gameiro (FC Valence) ou Thomas Lemar (Atlético Madrid).

« J’entends parler de Gameiro ou de Lemar, mais il y a du monde et de la qualité à ces postes-là à Lyon avec Bertrand Traoré, Maxwel Cornet, Martin Terrier, Moussa Dembélé », a argumenté l’agent originaire de Marseille.

L' OL obligé de recruter pour tenter d'atteindre son objectif ?

L' OL a terminé 12e de Ligue 1 à la mi-saison. Le défi de l'équipe de Rudi Garcia, lors de la phase retour, est donc de remonter rapidement au classement. L'objectif du club étant de finir sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions 2020-2021. Dès lors, Juninho est obligé de renforcer l'équipe lyonnaise s'il veut atteindre cet objectif. Interrogé par la source, Christophe Hutteau confirme la tendance.

« L’ OL a besoin économiquement de la Ligue des Champions la saison prochaine, donc il faut qu’ils terminent dans les 3 obligatoirement. Du coup, l’Olympique Lyonnais va forcément être un animateur du marché hivernal de façon spectaculaire », a annoncé l'agent de joueurs, par ailleurs consultant et entraineur de football.

Il faut rappler que Lyon est également en course en Ligue des champions et affrontera la Juventus, en 8e de finale, en février.