FC Nantes : Les supporters se mobilisent face au coronavirus

Principale association des supporters du FC Nantes, la Brigade Loire a lancé une collecte de fonds pour venir en aide au personnel soignant, engagé dans la lutte contre le coronavirus.

Les supporters du FC Nantes lancent un appel aux dons

Qu’elles soient anonymes ou célèbres, de nombreuses personnes à travers le monde souhaitent aider à la lutte contre la pandémie du coronavirus. C’est notamment le cas des supporters du FC Nantes. En effet, la Brigade Loire se mobilise et « s’engage dans le combat contre le Covid-19 qui se propage de toute vitesse en France ».

La principale association des supporters du FC Nantes, à l’image des fans du Stade Rennais, de l'AC Ajaccio ou encore de l'AS Nancy Lorraine, a décidé de lancer un appel aux dons. La Brigade Loire a en effet ouvert une cagnotte en ligne pour venir en aide au personnel hospitalier du CHU de Nantes. Les fonds recueillis seront « intégralement reversés au personnel hospitalier nantais, afin de rendre leur tâche moins difficile », peut-on lire dans le communiqué.

La Brigade Loire invite également « l’ensemble de ses membres et sympathisants, les habitués de la tribune Loire, le peuple jaune et vert dans sa globalité et plus largement, tous les Nantais et les amoureux de notre ville » à respecter le travail du corps médical, actuellement en première ligne de mire face à la progression du coronavirus.