FC Metz Mercato : Vers la Premier League pour Habib Diallo

Meilleur joueur du FC Metz depuis deux saisons, Habib Diallo devrait voir de nombreux clubs s’intéresser à lui cet été. Son agent confirme aujourd’hui qu’il disposerait bien d’un bon de sortie, et qu’il pourrait découvrir la Premier League.

Un départ en Premier League cet été ?

Le mercato à ouvert en France, mais seulement entre les clubs de l’hexagone. Pour les transferts avec des équipes venant d’autres pays, il faudra encore attendre. Un délai supplémentaire qui va permettre aux dirigeants des clubs d’avancer leurs pions pour attirer des joueurs. En Ligue 1, Habib Diallo devrait être l’un des joueurs les plus courtisés. Après ses deux excellentes saisons, le buteur de 25 ans pourrait bien quitter les grenats, comme l’a indiqué son agent. « Déjà en janvier dernier, il y avait une offre de Tottenham. Dès l’ouverture des marchés européens, ça devrait se décanter » a déclaré Thierno Seydi à l’agence de presse sénégalaise (APS)

Habib Diallo, le diamant messin

Arrivé au FC Metz en août 2013, Habib Diallo a porté son équipe lors des deux dernières saisons. Lors de l’exercice 2018-2019, les messins étaient sacrés champions de Domino’s Ligue 2 et l’international sénégalais (2 sélections) avait été extrêmement efficace en inscrivant 26 buts et délivrant 6 passes décisives en 37 matchs. Cette saison, il n’a participé qu’à 26 rencontres à cause de l’arrêt des matchs, mais il a tout de même marqué 12 buts et distribué 3 passes décisives en Ligue 1 Conforama.