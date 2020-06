FC Porto Mercato : ASSE-SRFC à la prise pour Vincent Aboubakar

En quête d’un buteur pour la saison prochaine, l’ASSE et le SRFC sont attirés par Vincent Aboubakar, joueur du FC Porto. Outre ces deux prétendants français, le Besiktas s'est lui aussi mis en idée de recruter l’international camerounais.

ASSE - SRFC, le choc pour Vincent Aboubakar ?

Sortant d'une difficile saison 2019-2020, l' ASSE, 17e de Ligue 1, a besoin de sang neuf pour se relancer. Les recruteurs de l' AS Saint-Étienneprospectent de nouvelles pistes pour donner à Claude Puel les hommes qu'il lui faut. Malgré la crise financière engendrée par la pandémie de covid-19, le club va engager de nouveaux joueurs durant ce mercato estival. L' ASSE vise pour ce faire Adil Aouchiche (PSG) et plusieurs autres joueurs. Selon A Bola, les recruteurs stéphanois auraient des vues sur Vincent Aboubakar, attaquant peu utilisé par Sergio Conceição cette saison. Sur ce dossier, l’ASSE va affronter d’autres candidats, comme le SRFC. Pas assurés de pouvoir maintenir Mbaye Niang, trop fantaisiste dans ses déclarations, les recruteurs du Stade Rennais FC mettent les bouchées doubles pour engager un nouveau buteur.

Besiktas également en lice ?

La concurrence pour la signature de Vincent Aboubakar ne se limiterait pas à ces deux formations de Ligue 1. Toujours d’après le média portugais, Besiktas serait aussi désireux de retrouver le vainqueur de la CAN 2015. En effet, l'attaquant de 28 ans avait déjà été prêté au club turc lors de la saison 2016-2017. Mais cette fois, les recruteurs du Besiktas voudraient profiter des difficultés et de la situation contractuelle (fin de contrat dans 1 an) de l’ancien joueur de Valenciennes pour obtenir son transfert définitif. Le mercato estival de Vincent Aboubakar s’annonce très mouvementé...